Клава Кока обошла Бузову и Крида и победила в номинации на премии. Видео

14 мая 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Клава Кока заявила, что 24 мая выпустит новый трек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) победила в номинации «фан-клуб года» на премии «Жара Music Awards 2024». Вместе с Клавой номинировались музыкант Егор Крид, артистка Ольга Бузова, певица Ани Лорак, исполнитель Amirchik и группа Gayazovs Brothers. «Для меня самая главная и самая желанная награда сегодня — это „фан-клуб года“… Для меня фан-клуб Клавы Коки всегда был самым лучшим, но теперь это знают все. Спасибо!» — сказала певица со сцены. Трансляция премии велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Также певица заявила, что 24 мая она выпустит новый трек. По ее словам, это будет «новая Клава Кока». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) победила в номинации «фан-клуб года» на премии «Жара Music Awards 2024». Вместе с Клавой номинировались музыкант Егор Крид, артистка Ольга Бузова, певица Ани Лорак, исполнитель Amirchik и группа Gayazovs Brothers. «Для меня самая главная и самая желанная награда сегодня — это „фан-клуб года“… Для меня фан-клуб Клавы Коки всегда был самым лучшим, но теперь это знают все. Спасибо!» — сказала певица со сцены. Трансляция премии велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Также певица заявила, что 24 мая она выпустит новый трек. По ее словам, это будет «новая Клава Кока».