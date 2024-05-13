13 мая 2024

Клава Кока обошла Бузову и Крида и победила в номинации на премии. Видео

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Клава Кока заявила, что 24 мая выпустит новый трек (архивное фото) Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) победила в номинации «фан-клуб года» на премии «Жара Music Awards 2024». Вместе с Клавой номинировались музыкант Егор Крид, артистка Ольга Бузова, певица Ани Лорак, исполнитель Amirchik и группа Gayazovs Brothers.

«Для меня самая главная и самая желанная награда сегодня — это „фан-клуб года“… Для меня фан-клуб Клавы Коки всегда был самым лучшим, но теперь это знают все. Спасибо!» — сказала певица со сцены. Трансляция премии велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Также певица заявила, что 24 мая она выпустит новый трек. По ее словам, это будет «новая Клава Кока».

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) победила в номинации «фан-клуб года» на премии «Жара Music Awards 2024». Вместе с Клавой номинировались музыкант Егор Крид, артистка Ольга Бузова, певица Ани Лорак, исполнитель Amirchik и группа Gayazovs Brothers. «Для меня самая главная и самая желанная награда сегодня — это „фан-клуб года“… Для меня фан-клуб Клавы Коки всегда был самым лучшим, но теперь это знают все. Спасибо!» — сказала певица со сцены. Трансляция премии велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Также певица заявила, что 24 мая она выпустит новый трек. По ее словам, это будет «новая Клава Кока».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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