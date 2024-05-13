Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) победила в номинации «фан-клуб года» на премии «Жара Music Awards 2024». Вместе с Клавой номинировались музыкант Егор Крид, артистка Ольга Бузова, певица Ани Лорак, исполнитель Amirchik и группа Gayazovs Brothers.
«Для меня самая главная и самая желанная награда сегодня — это „фан-клуб года“… Для меня фан-клуб Клавы Коки всегда был самым лучшим, но теперь это знают все. Спасибо!» — сказала певица со сцены. Трансляция премии велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Также певица заявила, что 24 мая она выпустит новый трек. По ее словам, это будет «новая Клава Кока».
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