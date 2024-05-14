В Литве задержали два Tesla Cybertruck, которые везли в Россию в обход санкций

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В Россию пытались ввезти две Tesla Cybertruck Фото:

На пункте пропуска Шальчининкай на литовско-белорусской границе таможенные органы задержали два электромобиля Tesla Cybertruck. Это связано с действующими санкциями, которые запрещают поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро, сообщило издание Electrek.

«Сегодняшний инцидент подчеркивает проблему контрабанды роскошных автомобилей в Россию, которая продолжает существовать несмотря на международные санкции», — написало издание. По предварительным данным, автомобили должны были незаконно ввезти в Россию через Беларусь.

Такие выводы сделаны из того, что Tesla Cybertruck не продаются в Европе. Эту модель сложно приобрести даже в США из-за ограниченного производства, поэтому, скорее всего, оттуда и был сделан специальный заказ.

Певец Егор Крид рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей.

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На пункте пропуска Шальчининкай на литовско-белорусской границе таможенные органы задержали два электромобиля Tesla Cybertruck. Это связано с действующими санкциями, которые запрещают поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро, сообщило издание Electrek. «Сегодняшний инцидент подчеркивает проблему контрабанды роскошных автомобилей в Россию, которая продолжает существовать несмотря на международные санкции», — написало издание. По предварительным данным, автомобили должны были незаконно ввезти в Россию через Беларусь. Такие выводы сделаны из того, что Tesla Cybertruck не продаются в Европе. Эту модель сложно приобрести даже в США из-за ограниченного производства, поэтому, скорее всего, оттуда и был сделан специальный заказ. Певец Егор Крид рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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