В Литве задержали два Tesla Cybertruck, которые везли в Россию в обход санкций

В Россию пытались ввезти две Tesla Cybertruck Фото: Анна Майорова © URA.RU

На пункте пропуска Шальчининкай на литовско-белорусской границе таможенные органы задержали два электромобиля Tesla Cybertruck. Это связано с действующими санкциями, которые запрещают поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро, сообщило издание Electrek.

«Сегодняшний инцидент подчеркивает проблему контрабанды роскошных автомобилей в Россию, которая продолжает существовать несмотря на международные санкции», — написало издание. По предварительным данным, автомобили должны были незаконно ввезти в Россию через Беларусь.

Такие выводы сделаны из того, что Tesla Cybertruck не продаются в Европе. Эту модель сложно приобрести даже в США из-за ограниченного производства, поэтому, скорее всего, оттуда и был сделан специальный заказ.

Певец Егор Крид рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей.