Во втором учебном корпусе почувствовали дым
В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуировали специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета на улице Данилы Зверева. Об этом рассказали очевидцы инцидента.
«В СУНЦ УрФУ эвакуация. Пожарная тревога. Дымом пахнет во втором учебном корпусе», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в учреждении сработала ложная пожарная сигнализация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!