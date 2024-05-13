13 мая 2024

Студентов научного центра УрФУ эвакуировали. Фото

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание
Во втором учебном корпусе почувствовали дым Фото:

В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуировали специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета на улице Данилы Зверева. Об этом рассказали очевидцы инцидента.

«В СУНЦ УрФУ эвакуация. Пожарная тревога. Дымом пахнет во втором учебном корпусе», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в учреждении сработала ложная пожарная сигнализация.

Фото:

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В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуировали специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета на улице Данилы Зверева. Об этом рассказали очевидцы инцидента. «В СУНЦ УрФУ эвакуация. Пожарная тревога. Дымом пахнет во втором учебном корпусе», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в учреждении сработала ложная пожарная сигнализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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