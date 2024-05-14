В Сургуте ГИБДД устроит массовую проверку водителей на трезвость

В Сургуте (ХМАО) 15 мая пройдет массовая проверка водителей на трезвость. О профилактическом мероприятии сообщила Госавтоинспекция города в соцсети.
«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 15 мая 2024 года Госавтоинспекция Сургута проводит профилактическое мероприятие. В нем также примут участие представители городских СМИ», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ГИБДД напомнили, что пьяный водитель представляет на дороге большую угрозу. Сургутян призвали не нарушать закон, так как последствия могут быть трагичными.
Госавтоинспекция ХМАО 19 апреля объявила о массовой проверке водителей на соблюдение правил перевозки детей. Мероприятие также анонсировано на федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».
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