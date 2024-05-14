14 мая 2024
13 мая 2024

В Сургуте ГИБДД устроит массовую проверку водителей на трезвость

© Служба новостей «URA.RU»
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Пит-стоп для водителей. Челябинск, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, проверка на дорогах, гаи, дорога, автотранспорт, дорожный трафик
В мероприятии также примут участие местные СМИ Фото:

В Сургуте (ХМАО) 15 мая пройдет массовая проверка водителей на трезвость. О профилактическом мероприятии сообщила Госавтоинспекция города в соцсети.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 15 мая 2024 года Госавтоинспекция Сургута проводит профилактическое мероприятие. В нем также примут участие представители городских СМИ», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД напомнили, что пьяный водитель представляет на дороге большую угрозу. Сургутян призвали не нарушать закон, так как последствия могут быть трагичными.

Госавтоинспекция ХМАО 19 апреля объявила о массовой проверке водителей на соблюдение правил перевозки детей. Мероприятие также анонсировано на федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».

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В Сургуте (ХМАО) 15 мая пройдет массовая проверка водителей на трезвость. О профилактическом мероприятии сообщила Госавтоинспекция города в соцсети. «В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 15 мая 2024 года Госавтоинспекция Сургута проводит профилактическое мероприятие. В нем также примут участие представители городских СМИ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ГИБДД напомнили, что пьяный водитель представляет на дороге большую угрозу. Сургутян призвали не нарушать закон, так как последствия могут быть трагичными. Госавтоинспекция ХМАО 19 апреля объявила о массовой проверке водителей на соблюдение правил перевозки детей. Мероприятие также анонсировано на федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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