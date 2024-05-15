В Екатеринбурге автобус сбил четырехлетнего мальчика на велосипеде. Фото

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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
В автобусе находились пассажиры Фото:

В Екатеринбурге 15 мая на улице Белинского 58-летний водитель автобуса наехал на четырехлетнего мальчика, переезжающего дорогу на велосипеде. Пострадавшему сейчас оказывают медпомощь. Ребенок находился на прогулке вместе с восьмилетним братом без родителей, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автобуса допустил наезд на четырехлетнего мальчика, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Ребенок получил различные травмы, в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь», — следует из сообщения.

В момент аварии в автобусе находилось два пассажира, которые не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку на месте происшествия. «Призываем ежедневно разъяснять детям меры личной безопасности при участии в дорожном процессе и контролировать их досуг», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 15 мая на улице Белинского 58-летний водитель автобуса наехал на четырехлетнего мальчика, переезжающего дорогу на велосипеде. Пострадавшему сейчас оказывают медпомощь. Ребенок находился на прогулке вместе с восьмилетним братом без родителей, рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автобуса допустил наезд на четырехлетнего мальчика, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Ребенок получил различные травмы, в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь», — следует из сообщения. В момент аварии в автобусе находилось два пассажира, которые не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку на месте происшествия. «Призываем ежедневно разъяснять детям меры личной безопасности при участии в дорожном процессе и контролировать их досуг», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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