В автобусе находились пассажиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 15 мая на улице Белинского 58-летний водитель автобуса наехал на четырехлетнего мальчика, переезжающего дорогу на велосипеде. Пострадавшему сейчас оказывают медпомощь. Ребенок находился на прогулке вместе с восьмилетним братом без родителей, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автобуса допустил наезд на четырехлетнего мальчика, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Ребенок получил различные травмы, в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь», — следует из сообщения.

В момент аварии в автобусе находилось два пассажира, которые не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку на месте происшествия. «Призываем ежедневно разъяснять детям меры личной безопасности при участии в дорожном процессе и контролировать их досуг», — отметили в ведомстве.