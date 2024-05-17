Путин объяснил, зачем учить иностранные языки

17 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Путин пообщался со студентами Харбинского политехнического университета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что владение иностранным языком помогает понять душу народа и людей, для которых он является родным. Об этом глава государства рассказал в ходе посещения Харбинского политехнического университета и общения со студентами. «Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным», — сказал Путин в рамках государственного визита в Китай. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что речь, в том числе, о том, что второй язык позволят открывать широкие перспективы для личного общения. Он добавил, что это касается и карьерного роста, реализации важных научных исследований и изучения новой культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что владение иностранным языком помогает понять душу народа и людей, для которых он является родным. Об этом глава государства рассказал в ходе посещения Харбинского политехнического университета и общения со студентами. «Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным», — сказал Путин в рамках государственного визита в Китай. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что речь, в том числе, о том, что второй язык позволят открывать широкие перспективы для личного общения. Он добавил, что это касается и карьерного роста, реализации важных научных исследований и изучения новой культуры.