Путин объяснил, зачем учить иностранные языки

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин пообщался со студентами Харбинского политехнического университета Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что владение иностранным языком помогает понять душу народа и людей, для которых он является родным. Об этом глава государства рассказал в ходе посещения Харбинского политехнического университета и общения со студентами.

«Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным», — сказал Путин в рамках государственного визита в Китай. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин добавил, что речь, в том числе, о том, что второй язык позволят открывать широкие перспективы для личного общения. Он добавил, что это касается и карьерного роста, реализации важных научных исследований и изучения новой культуры.

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Президент России Владимир Путин заявил, что владение иностранным языком помогает понять душу народа и людей, для которых он является родным. Об этом глава государства рассказал в ходе посещения Харбинского политехнического университета и общения со студентами. «Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным», — сказал Путин в рамках государственного визита в Китай. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что речь, в том числе, о том, что второй язык позволят открывать широкие перспективы для личного общения. Он добавил, что это касается и карьерного роста, реализации важных научных исследований и изучения новой культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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