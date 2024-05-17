Cвердловская топ-чиновница пошла в суд, оспаривая сделку подчиненного

17 мая 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Леонид Гункевич возглавляет АНО, которая отвечает за развитие туркластеров в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Противостояние между ключевыми фигурами свердловской туриндустрии вылилось в судебную плоскость. Глава областного департамента развития туризма (ДРТ) Эльмира Туканова пытается признать недействительными сделки подведомственной ей структуры, возглавляемой Леонидом Гункевичем (АНО УК ТРК СО). Иск опубликован в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства обратился в Арбитражный суд к АНО „Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области“ с исковым заявлением о признании сделок недействительными», — говорится в материалах дела. Ответчиками помимо УК выступают еще две компании — «Апекс» и «Простор». По данным агентства, речь идет о сделках по созданию концепции туркластера «Большая Сысерть». Туканова считает, что команда Гункевича переплатила исполнителям за работы, и хочет аннулировать сделки. Из-за судебных тяжб реализация ключевого проекта подвисла. Очередное заседание пройдет в июне. Конфликт между Гункевичем и Тукановой тянется с тех пор, как его структура стала подведом ДРТ. Руководители кардинально расходятся во взглядах по поводу финансовой политики в сфере гостеприимства. Одним из проявлений конфликта стала невыплата зарплаты сотрудникам АНО — якобы из-за того, что Эльмира Туканова не согласовала финансовый план управляющей компании. По данным агентства, к концу года оба могут лишиться своих постов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противостояние между ключевыми фигурами свердловской туриндустрии вылилось в судебную плоскость. Глава областного департамента развития туризма (ДРТ) Эльмира Туканова пытается признать недействительными сделки подведомственной ей структуры, возглавляемой Леонидом Гункевичем (АНО УК ТРК СО). Иск опубликован в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства обратился в Арбитражный суд к АНО „Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области“ с исковым заявлением о признании сделок недействительными», — говорится в материалах дела. Ответчиками помимо УК выступают еще две компании — «Апекс» и «Простор». По данным агентства, речь идет о сделках по созданию концепции туркластера «Большая Сысерть». Туканова считает, что команда Гункевича переплатила исполнителям за работы, и хочет аннулировать сделки. Из-за судебных тяжб реализация ключевого проекта подвисла. Очередное заседание пройдет в июне. Конфликт между Гункевичем и Тукановой тянется с тех пор, как его структура стала подведом ДРТ. Руководители кардинально расходятся во взглядах по поводу финансовой политики в сфере гостеприимства. Одним из проявлений конфликта стала невыплата зарплаты сотрудникам АНО — якобы из-за того, что Эльмира Туканова не согласовала финансовый план управляющей компании. По данным агентства, к концу года оба могут лишиться своих постов.