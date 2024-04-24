24 апреля 2024

Из ветаптек в России пропали вакцины для кошек и собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных Фото:
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В России наблюдается нехватка вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Об этом рассказали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей.

«В России наблюдаются трудности с доступностью вакцин для собак и кошек — от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и других инфекционных заболеваний. Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных», — передает газета «Известия».

Россельхознадзор сообщил, что российские компании произвели более 14 млн доз вакцин от болезней для собак и кошек в 2023—2024 годах, но в прошлом году было ввезено около восьми млн доз иностранных препаратов. При этом число домашних животных в России составляет около 75 млн, сказано в тексте.

Также из ветаптект в РФ пропал препарат «Бравекто» от клещей и блох. С 2022 года он в Россию не поступал, однако компания-производитель препарата уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок.

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В России наблюдается нехватка вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Об этом рассказали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. «В России наблюдаются трудности с доступностью вакцин для собак и кошек — от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и других инфекционных заболеваний. Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных», — передает газета «Известия». Россельхознадзор сообщил, что российские компании произвели более 14 млн доз вакцин от болезней для собак и кошек в 2023—2024 годах, но в прошлом году было ввезено около восьми млн доз иностранных препаратов. При этом число домашних животных в России составляет около 75 млн, сказано в тексте. Также из ветаптект в РФ пропал препарат «Бравекто» от клещей и блох. С 2022 года он в Россию не поступал, однако компания-производитель препарата уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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