Из ветаптек в России пропали вакцины для кошек и собак

25 апреля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России наблюдается нехватка вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Об этом рассказали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. «В России наблюдаются трудности с доступностью вакцин для собак и кошек — от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и других инфекционных заболеваний. Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных», — передает газета «Известия». Россельхознадзор сообщил, что российские компании произвели более 14 млн доз вакцин от болезней для собак и кошек в 2023—2024 годах, но в прошлом году было ввезено около восьми млн доз иностранных препаратов. При этом число домашних животных в России составляет около 75 млн, сказано в тексте. Также из ветаптект в РФ пропал препарат «Бравекто» от клещей и блох. С 2022 года он в Россию не поступал, однако компания-производитель препарата уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается нехватка вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Об этом рассказали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. «В России наблюдаются трудности с доступностью вакцин для собак и кошек — от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и других инфекционных заболеваний. Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных», — передает газета «Известия». Россельхознадзор сообщил, что российские компании произвели более 14 млн доз вакцин от болезней для собак и кошек в 2023—2024 годах, но в прошлом году было ввезено около восьми млн доз иностранных препаратов. При этом число домашних животных в России составляет около 75 млн, сказано в тексте. Также из ветаптект в РФ пропал препарат «Бравекто» от клещей и блох. С 2022 года он в Россию не поступал, однако компания-производитель препарата уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок.