Ученые раскрыли наиболее вероятный сценарий появления черных дыр в космосе

Астрономы нашли подтверждение теории формирования сверхмассивных черных дыр во Вселенной через слияние плотных скоплений газа. Этому свидетельствует работа оксфордских ученых.
«Есть разные причудливые теории о том, как гигантские объекты формируются всего за 500 миллионов лет после Большого взрыва. <...> Наиболее правдоподобной пока что остается гипотеза о том, что плотные скопления газа сливаются друг с другом, и астрономы нашли этому подтверждение», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование. Там же отметили, что подтверждает теорию находка астрономов: два сливающихся активных ядра в галактической системе ZS7.
Изучая кинематику этих объектов, в том числе с использованием данных телескопа «Джеймс Уэбб», ученые пришли к выводу, что идет начальный этап формирования крупной галактической системы. По словам астрономов, в конечном счете будет образована устойчивая пара черных дыр, которая сольется в единое галактическое ядро.
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