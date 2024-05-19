Ученые раскрыли наиболее вероятный сценарий появления черных дыр в космосе

Ученые Оксфорда: черные дыры появляются из-за слияния скоплений газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Астрономы разгадали как появляются сверхмассивные черные дыры
Астрономы разгадали как появляются сверхмассивные черные дыры Фото:

Астрономы нашли подтверждение теории формирования сверхмассивных черных дыр во Вселенной через слияние плотных скоплений газа. Этому свидетельствует работа оксфордских ученых.

«Есть разные причудливые теории о том, как гигантские объекты формируются всего за 500 миллионов лет после Большого взрыва. <...> Наиболее правдоподобной пока что остается гипотеза о том, что плотные скопления газа сливаются друг с другом, и астрономы нашли этому подтверждение», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование. Там же отметили, что подтверждает теорию находка астрономов: два сливающихся активных ядра в галактической системе ZS7.

Изучая кинематику этих объектов, в том числе с использованием данных телескопа «Джеймс Уэбб», ученые пришли к выводу, что идет начальный этап формирования крупной галактической системы. По словам астрономов, в конечном счете будет образована устойчивая пара черных дыр, которая сольется в единое галактическое ядро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Астрономы нашли подтверждение теории формирования сверхмассивных черных дыр во Вселенной через слияние плотных скоплений газа. Этому свидетельствует работа оксфордских ученых. «Есть разные причудливые теории о том, как гигантские объекты формируются всего за 500 миллионов лет после Большого взрыва. <...> Наиболее правдоподобной пока что остается гипотеза о том, что плотные скопления газа сливаются друг с другом, и астрономы нашли этому подтверждение», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование. Там же отметили, что подтверждает теорию находка астрономов: два сливающихся активных ядра в галактической системе ZS7. Изучая кинематику этих объектов, в том числе с использованием данных телескопа «Джеймс Уэбб», ученые пришли к выводу, что идет начальный этап формирования крупной галактической системы. По словам астрономов, в конечном счете будет образована устойчивая пара черных дыр, которая сольется в единое галактическое ядро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...