Пермячка пырнула мужа ножом из-за денег, которые взяла в долг

22 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Женщина напала на супруга с ножом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермячка ранила своего мужа ножом из-за претензий о деньгах, которые она взяла в долг. Помощь пострадавшему мужчине была оказана соседкой и скорой медицинской помощью. Информация об этом размещена в картотеке Пермского районного суда. Перед оскорблениями оба супруга сидели дома и распивали алкоголь. После полуночи между ними произошел конфликт из-за денег, которые женщина одолжила без разрешения мужа. «Супруг стал роптать и расспрашивать жену о причинах получения займа. Тогда пермячка, чистившая в это время гранат, ударила своего мужа ножом в живот. Потом она помыла руки и нож, а также осмотрела рану супругу», — говорится в решении суда. Позвать на помощь соседку семья решила только тогда, когда у раненого стала подниматься температура. Пришедшая женщина сделала укол, после этого была вызвана скорая помощь. В суде ранившая супруга полностью признала свою вину. Пострадавший также рассказал, что они с женой помирились. Суд признал пермячку виновной и назначил ей условное лишение свободы на 2,5 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермячка ранила своего мужа ножом из-за претензий о деньгах, которые она взяла в долг. Помощь пострадавшему мужчине была оказана соседкой и скорой медицинской помощью. Информация об этом размещена в картотеке Пермского районного суда. Перед оскорблениями оба супруга сидели дома и распивали алкоголь. После полуночи между ними произошел конфликт из-за денег, которые женщина одолжила без разрешения мужа. «Супруг стал роптать и расспрашивать жену о причинах получения займа. Тогда пермячка, чистившая в это время гранат, ударила своего мужа ножом в живот. Потом она помыла руки и нож, а также осмотрела рану супругу», — говорится в решении суда. Позвать на помощь соседку семья решила только тогда, когда у раненого стала подниматься температура. Пришедшая женщина сделала укол, после этого была вызвана скорая помощь. В суде ранившая супруга полностью признала свою вину. Пострадавший также рассказал, что они с женой помирились. Суд признал пермячку виновной и назначил ей условное лишение свободы на 2,5 года.