Челябинка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали в Сингапуре. Фото

22 мая 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Пловчиха Шабалина поучаствует в Паралимпийских играх в Париже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала четыре золотых медали на международных соревнованиях по плаванию, которые проходили с 12 по 19 мая в Сингапуре. Состязания проходили среди пловцов с интеллектуальными нарушениями, сообщили 22 мая в пресс-службе минспорта Челябинкой области. «Валерия Шабалина стала победителем международных соревнований по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию. Спортсменка завоевала четыре золотые медали по итогам четырех заплывов — 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и две медали за дистанции 200 метров в вольном стиле и комплексе», — сообщили в пресс-службе. Соревнования в Сингапуре были обязательными для допуска на Паралимпийские игры-2024 в Париже. После своей победы Шабалина прошла отбор и завоевала путевку на игры. Ранее пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Португалии и также являлись отборочным этапом на Паралимпийские игры-2024. Спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали и прошла отбор на Паралимпийские игры — 2024 telegram-канал Минспорта Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала четыре золотых медали на международных соревнованиях по плаванию, которые проходили с 12 по 19 мая в Сингапуре. Состязания проходили среди пловцов с интеллектуальными нарушениями, сообщили 22 мая в пресс-службе минспорта Челябинкой области. «Валерия Шабалина стала победителем международных соревнований по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию. Спортсменка завоевала четыре золотые медали по итогам четырех заплывов — 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и две медали за дистанции 200 метров в вольном стиле и комплексе», — сообщили в пресс-службе. Соревнования в Сингапуре были обязательными для допуска на Паралимпийские игры-2024 в Париже. После своей победы Шабалина прошла отбор и завоевала путевку на игры. Ранее пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Португалии и также являлись отборочным этапом на Паралимпийские игры-2024.