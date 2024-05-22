Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала четыре золотых медали на международных соревнованиях по плаванию, которые проходили с 12 по 19 мая в Сингапуре. Состязания проходили среди пловцов с интеллектуальными нарушениями, сообщили 22 мая в пресс-службе минспорта Челябинкой области.
«Валерия Шабалина стала победителем международных соревнований по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию. Спортсменка завоевала четыре золотые медали по итогам четырех заплывов — 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и две медали за дистанции 200 метров в вольном стиле и комплексе», — сообщили в пресс-службе.
Соревнования в Сингапуре были обязательными для допуска на Паралимпийские игры-2024 в Париже. После своей победы Шабалина прошла отбор и завоевала путевку на игры.
Ранее пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Португалии и также являлись отборочным этапом на Паралимпийские игры-2024.
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