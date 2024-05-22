Челябинка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали в Сингапуре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, шабалина валерия, параолимпийцы
Пловчиха Шабалина поучаствует в Паралимпийских играх в Париже Фото:

Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала четыре золотых медали на международных соревнованиях по плаванию, которые проходили с 12 по 19 мая в Сингапуре. Состязания проходили среди пловцов с интеллектуальными нарушениями, сообщили 22 мая в пресс-службе минспорта Челябинкой области.

«Валерия Шабалина стала победителем международных соревнований по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию. Спортсменка завоевала четыре золотые медали по итогам четырех заплывов — 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и две медали за дистанции 200 метров в вольном стиле и комплексе», — сообщили в пресс-службе.

Соревнования в Сингапуре были обязательными для допуска на Паралимпийские игры-2024 в Париже. После своей победы Шабалина прошла отбор и завоевала путевку на игры.

Ранее пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Португалии и также являлись отборочным этапом на Паралимпийские игры-2024.

Спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали и прошла отбор на Паралимпийские игры — 2024
Спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали и прошла отбор на Паралимпийские игры — 2024
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала четыре золотых медали на международных соревнованиях по плаванию, которые проходили с 12 по 19 мая в Сингапуре. Состязания проходили среди пловцов с интеллектуальными нарушениями, сообщили 22 мая в пресс-службе минспорта Челябинкой области. «Валерия Шабалина стала победителем международных соревнований по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию. Спортсменка завоевала четыре золотые медали по итогам четырех заплывов — 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и две медали за дистанции 200 метров в вольном стиле и комплексе», — сообщили в пресс-службе. Соревнования в Сингапуре были обязательными для допуска на Паралимпийские игры-2024 в Париже. После своей победы Шабалина прошла отбор и завоевала путевку на игры. Ранее пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Португалии и также являлись отборочным этапом на Паралимпийские игры-2024.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...