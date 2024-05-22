На лесные дороги в Челябинской области выползли ядовитые жабы. Фото

23 мая 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

У земноводных начался брачный период Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На лесные дороги под Златоустом (Челябинская область) выползли ядовитые жабы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», ядовитые железы у амфибий находятся в основании шеи. «Трогать жаб тоже не надо. Они не кусаются, и бородавки после не появятся тоже. Но в основании шеи у этих земноводных есть ядовитые железы, выделяющие жгучую жидкость. Попав на слизистую оболочку, она вызовет сильную боль и воспаление», рассказали в нацпарке. В брачный период, который начался у таганайских земноводных, они активно перемещаются в поисках партнеров, не обращая внимания на погоду и человека. Родовое гнездо жабы устраивают в одном и том же водоеме. В другое время года серая, или обыкновенная, жаба, которую также называют коровницей, активна только ночью. Жабы ползут по дорогам к своим женихам пресс-служба нацпарка «Таганай» Фото: Родовое гнездо амфибии создают всегда в одном водоеме пресс-служба нацпарка «Таганай» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На лесные дороги под Златоустом (Челябинская область) выползли ядовитые жабы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», ядовитые железы у амфибий находятся в основании шеи. «Трогать жаб тоже не надо. Они не кусаются, и бородавки после не появятся тоже. Но в основании шеи у этих земноводных есть ядовитые железы, выделяющие жгучую жидкость. Попав на слизистую оболочку, она вызовет сильную боль и воспаление», рассказали в нацпарке. В брачный период, который начался у таганайских земноводных, они активно перемещаются в поисках партнеров, не обращая внимания на погоду и человека. Родовое гнездо жабы устраивают в одном и том же водоеме. В другое время года серая, или обыкновенная, жаба, которую также называют коровницей, активна только ночью.