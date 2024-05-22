22 мая 2024

На лесные дороги в Челябинской области выползли ядовитые жабы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лягушка Челябинск, лягушка
У земноводных начался брачный период Фото:

На лесные дороги под Златоустом (Челябинская область) выползли ядовитые жабы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», ядовитые железы у амфибий находятся в основании шеи.

«Трогать жаб тоже не надо. Они не кусаются, и бородавки после не появятся тоже. Но в основании шеи у этих земноводных есть ядовитые железы, выделяющие жгучую жидкость. Попав на слизистую оболочку, она вызовет сильную боль и воспаление», рассказали в нацпарке.

В брачный период, который начался у таганайских земноводных, они активно перемещаются в поисках партнеров, не обращая внимания на погоду и человека. Родовое гнездо жабы устраивают в одном и том же водоеме. В другое время года серая, или обыкновенная, жаба, которую также называют коровницей, активна только ночью.

Жабы ползут по дорогам к своим женихам
Жабы ползут по дорогам к своим женихам
Фото:
Родовое гнездо амфибии создают всегда в одном водоеме
Родовое гнездо амфибии создают всегда в одном водоеме
Фото:

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На лесные дороги под Златоустом (Челябинская область) выползли ядовитые жабы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», ядовитые железы у амфибий находятся в основании шеи. «Трогать жаб тоже не надо. Они не кусаются, и бородавки после не появятся тоже. Но в основании шеи у этих земноводных есть ядовитые железы, выделяющие жгучую жидкость. Попав на слизистую оболочку, она вызовет сильную боль и воспаление», рассказали в нацпарке. В брачный период, который начался у таганайских земноводных, они активно перемещаются в поисках партнеров, не обращая внимания на погоду и человека. Родовое гнездо жабы устраивают в одном и том же водоеме. В другое время года серая, или обыкновенная, жаба, которую также называют коровницей, активна только ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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