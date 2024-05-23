23 мая 2024

Застройщики ХМАО взвинтили цены на квартиры в новостройках

В ХМАО выросла стоимость жилья в строящихся домах
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выросли цены на строящееся жилье
В ХМАО выросли цены на строящееся жилье Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе девелоперы подняли стоимость квартир в строящихся домах. Удорожание отдельных объектов за год, по сравнению с ценами на этапе котлована, может доходить до 30-50%. Тенденцию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.

«Смотря на какие проекты ориентироваться, но, конечно, выросли цены. С уровня котлована и, если по текущим ценам сравнивать, случился достаточно большой прирост. Например, цены на однокомнатные квартиры у отдельных застройщиков, которые раньше стоили примерно пять миллионов, то сейчас могут доходить почти до восьми», — делится наблюдениями эксперт.

Риелторы при этом не исключают, что стоимость квартир в строящихся домах продолжит расти. Причину связывают с удорожанием строительных материалов и общей турбулентностью на рынке недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, почему жители ХМАО стали активно строить загородные дома. Тогда строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» Сергей Чабан объяснял популярность своих домов у югорчан в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.

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В Ханты-Мансийском автономном округе девелоперы подняли стоимость квартир в строящихся домах. Удорожание отдельных объектов за год, по сравнению с ценами на этапе котлована, может доходить до 30-50%. Тенденцию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Смотря на какие проекты ориентироваться, но, конечно, выросли цены. С уровня котлована и, если по текущим ценам сравнивать, случился достаточно большой прирост. Например, цены на однокомнатные квартиры у отдельных застройщиков, которые раньше стоили примерно пять миллионов, то сейчас могут доходить почти до восьми», — делится наблюдениями эксперт. Риелторы при этом не исключают, что стоимость квартир в строящихся домах продолжит расти. Причину связывают с удорожанием строительных материалов и общей турбулентностью на рынке недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, почему жители ХМАО стали активно строить загородные дома. Тогда строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» Сергей Чабан объяснял популярность своих домов у югорчан в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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