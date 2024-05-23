Застройщики ХМАО взвинтили цены на квартиры в новостройках

В Ханты-Мансийском автономном округе девелоперы подняли стоимость квартир в строящихся домах. Удорожание отдельных объектов за год, по сравнению с ценами на этапе котлована, может доходить до 30-50%. Тенденцию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.
«Смотря на какие проекты ориентироваться, но, конечно, выросли цены. С уровня котлована и, если по текущим ценам сравнивать, случился достаточно большой прирост. Например, цены на однокомнатные квартиры у отдельных застройщиков, которые раньше стоили примерно пять миллионов, то сейчас могут доходить почти до восьми», — делится наблюдениями эксперт.
Риелторы при этом не исключают, что стоимость квартир в строящихся домах продолжит расти. Причину связывают с удорожанием строительных материалов и общей турбулентностью на рынке недвижимости.
Ранее URA.RU рассказывало, почему жители ХМАО стали активно строить загородные дома. Тогда строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» Сергей Чабан объяснял популярность своих домов у югорчан в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!