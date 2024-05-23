В ХМАО из-за электросамоката сгорела квартира

В одной из пятиэтажек Нефтеюганска (ХМАО) предварительно из-за неисправности электросамоката загорелась квартира. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Югры.
«В 9:42 в дежурную часть Нефтеюганска поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме. Хозяину квартиры самостоятельно до приезда подразделения удалось ликвидировать очаг возгорания. Прибывшие спасатели исключили дальнейшее распространение огня», — сообщили в окружном управлении МЧС. Предварительно установлена причина возгорания — электросамокат, стоявший на зарядке.
В однокомнатной квартире на 4 этаже из-за пожара повреждены стены, потолок. Возгорание произошло на 8 квадратных метрах помещения. На вызове работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
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