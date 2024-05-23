Учителя из ХМАО подозревают в совращении школьника

В Павловске Воронежской области задержан учитель истории из ХМАО, подозреваемый в совращении восьмиклассника. По данным telegram-канала Baza Иван Ф. совершил развратные действия в отношении 15-летнего школьника в своей квартире.
«Иван Ф. родился в ХМАО, учился на автомеханика в Курске, отслужил в армии и поступил в университет, потому что всегда мечтал стать учителем истории. В 2022 году отправился добровольцем на СВО, был на передовой, а потом — санинструктором подразделения», — сообщили в публикации telegram-канала. После СВО мужчина отправился работать в школу Павловска.
По данным журналистов Baza, в отношении Ивана 23 мая возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия», которая предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. В публикации также сообщили, что учитель преподавал историю и вел группу по начальной военной подготовке.
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