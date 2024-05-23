Росстат назвал город ХМАО с самым дорогим общепитом

Самые высокие цены в кафе и закусочных среди крупнейших городов ХМАО приходятся на Нижневартовск. Средний чек на одного человека здесь составляет почти 650 рублей, сообщили URA.RU аналитики Росстата.
«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека в Нижневартовске стоит 645 рублей», — говорится в исследовании. На втором месте по стоимости находится Сургут, где в среднем пообедать обойдется примерно в 530 рублей.
Самый дешевый ценник, согласно исследованию, в Ханты-Мансийске. Здесь средний чек находится на уровне 409 рублей. А в целом по региону отобедать в общепите на одного человека стоит 537 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за апрель инфляция выросла до 6,76%. Цены на продовольственные товары в это время оказались на 7,33% выше, чем годом ранее.
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