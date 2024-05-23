23 мая 2024

Росстат назвал город ХМАО с самым дорогим общепитом

Росстат: самые высокие цены в общепите ХМАО в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые высокие цены в кафе и закусочных среди крупнейших городов региона приходятся на Нижневартовск
Самые высокие цены в кафе и закусочных среди крупнейших городов региона приходятся на Нижневартовск Фото:

Самые высокие цены в кафе и закусочных среди крупнейших городов ХМАО приходятся на Нижневартовск. Средний чек на одного человека здесь составляет почти 650 рублей, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека в Нижневартовске стоит 645 рублей», — говорится в исследовании. На втором месте по стоимости находится Сургут, где в среднем пообедать обойдется примерно в 530 рублей.

Самый дешевый ценник, согласно исследованию, в Ханты-Мансийске. Здесь средний чек находится на уровне 409 рублей. А в целом по региону отобедать в общепите на одного человека стоит 537 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за апрель инфляция выросла до 6,76%. Цены на продовольственные товары в это время оказались на 7,33% выше, чем годом ранее.

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Самые высокие цены в кафе и закусочных среди крупнейших городов ХМАО приходятся на Нижневартовск. Средний чек на одного человека здесь составляет почти 650 рублей, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека в Нижневартовске стоит 645 рублей», — говорится в исследовании. На втором месте по стоимости находится Сургут, где в среднем пообедать обойдется примерно в 530 рублей. Самый дешевый ценник, согласно исследованию, в Ханты-Мансийске. Здесь средний чек находится на уровне 409 рублей. А в целом по региону отобедать в общепите на одного человека стоит 537 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за апрель инфляция выросла до 6,76%. Цены на продовольственные товары в это время оказались на 7,33% выше, чем годом ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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