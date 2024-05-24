24 мая 2024

Бастрыкин заинтересовался избиением дошкольника в садике ХМАО

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Бастрыкину доложат о проверке в детском саду Нефтеюганска
Бастрыкину доложат о проверке в детском саду Нефтеюганска Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу об избиении ребенка в детском саду Нефтеюганска. В информационном центре СК РФ сообщили, что одногруппники дошкольника систематически наносят ему побои, но воспитатели на это никак не реагируют.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении малолетнего в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. … Воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — написано в telegram-канале ведомства.

Следком ХМАО уже подключился к этому делу. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям воспитателя и администрации детского сада, после чего будет принято процессуальное решение.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу об избиении ребенка в детском саду Нефтеюганска. В информационном центре СК РФ сообщили, что одногруппники дошкольника систематически наносят ему побои, но воспитатели на это никак не реагируют. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении малолетнего в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. … Воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — написано в telegram-канале ведомства. Следком ХМАО уже подключился к этому делу. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям воспитателя и администрации детского сада, после чего будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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