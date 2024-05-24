Бастрыкин заинтересовался избиением дошкольника в садике ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу об избиении ребенка в детском саду Нефтеюганска. В информационном центре СК РФ сообщили, что одногруппники дошкольника систематически наносят ему побои, но воспитатели на это никак не реагируют.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении малолетнего в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. … Воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — написано в telegram-канале ведомства.
Следком ХМАО уже подключился к этому делу. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям воспитателя и администрации детского сада, после чего будет принято процессуальное решение.
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