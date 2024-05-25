«Мне было важнее, чтобы он спокойно ушел»: любовница Золотухина раскрыла правду про завещание

Любовница Золотухина заявила, что не затрагивала тему завещания с артистом

25 мая 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Актриса Линдт сказала, что не затрагивала тему завещания перед умирающим мужем Фото: Стрингер / АГН Москва Актриса и любовница советского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала, что после смерти ее возлюбленного завещания не было. Она уточнила, что и сама не упоминала об этом в то время, так как ей было важнее, чтобы Золотухин спокойно ушел. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ. «Завещания не было, хотя врачи говорили, когда только поставили диагноз, но я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушел. Иногда жалела, потому что вопрос касался сына, но я не могла ни думать, ни поступать таким образом», — заявила любовница Золотухина. На телеканале НТВ вышел в эфир выпуск передачи «Секрет на миллион», главной гостьей которого стала Ирина Линдт. Сообщается, что ее роман с Золотухиным начался на Таганке и неожиданно перерос в большую любовь, несмотря на разницу в возрасте. Актриса, ставшая последней любовью Золотухина, подарила ему сына Ивана. После кончины актера в 2013 году вопросы наследства решались без конфликтов, однако спустя 11 лет эта тема снова стала актуальной. Подробнее о биографии Линдт и ее отношениях с семьей артиста — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса и любовница советского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала, что после смерти ее возлюбленного завещания не было. Она уточнила, что и сама не упоминала об этом в то время, так как ей было важнее, чтобы Золотухин спокойно ушел. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ. «Завещания не было, хотя врачи говорили, когда только поставили диагноз, но я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушел. Иногда жалела, потому что вопрос касался сына, но я не могла ни думать, ни поступать таким образом», — заявила любовница Золотухина. На телеканале НТВ вышел в эфир выпуск передачи «Секрет на миллион», главной гостьей которого стала Ирина Линдт. Сообщается, что ее роман с Золотухиным начался на Таганке и неожиданно перерос в большую любовь, несмотря на разницу в возрасте. Актриса, ставшая последней любовью Золотухина, подарила ему сына Ивана. После кончины актера в 2013 году вопросы наследства решались без конфликтов, однако спустя 11 лет эта тема снова стала актуальной. Подробнее о биографии Линдт и ее отношениях с семьей артиста — в материале URA.RU.