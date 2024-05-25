25 мая 2024

«Мне было важнее, чтобы он спокойно ушел»: любовница Золотухина раскрыла правду про завещание

Любовница Золотухина заявила, что не затрагивала тему завещания с артистом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Актриса Линдт сказала, что не затрагивала тему завещания перед умирающим мужем Фото:

Актриса и любовница советского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала, что после смерти ее возлюбленного завещания не было. Она уточнила, что и сама не упоминала об этом в то время, так как ей было важнее, чтобы Золотухин спокойно ушел. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ.

«Завещания не было, хотя врачи говорили, когда только поставили диагноз, но я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушел. Иногда жалела, потому что вопрос касался сына, но я не могла ни думать, ни поступать таким образом», — заявила любовница Золотухина.

На телеканале НТВ вышел в эфир выпуск передачи «Секрет на миллион», главной гостьей которого стала Ирина Линдт. Сообщается, что ее роман с Золотухиным начался на Таганке и неожиданно перерос в большую любовь, несмотря на разницу в возрасте. Актриса, ставшая последней любовью Золотухина, подарила ему сына Ивана. После кончины актера в 2013 году вопросы наследства решались без конфликтов, однако спустя 11 лет эта тема снова стала актуальной. Подробнее о биографии Линдт и ее отношениях с семьей артиста — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса и любовница советского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала, что после смерти ее возлюбленного завещания не было. Она уточнила, что и сама не упоминала об этом в то время, так как ей было важнее, чтобы Золотухин спокойно ушел. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ. «Завещания не было, хотя врачи говорили, когда только поставили диагноз, но я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушел. Иногда жалела, потому что вопрос касался сына, но я не могла ни думать, ни поступать таким образом», — заявила любовница Золотухина. На телеканале НТВ вышел в эфир выпуск передачи «Секрет на миллион», главной гостьей которого стала Ирина Линдт. Сообщается, что ее роман с Золотухиным начался на Таганке и неожиданно перерос в большую любовь, несмотря на разницу в возрасте. Актриса, ставшая последней любовью Золотухина, подарила ему сына Ивана. После кончины актера в 2013 году вопросы наследства решались без конфликтов, однако спустя 11 лет эта тема снова стала актуальной. Подробнее о биографии Линдт и ее отношениях с семьей артиста — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...