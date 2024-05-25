Кто такая Ирина Линдт: чем известна любовница знаменитого актера Золотухина

На НТВ вышел выпуск «Секрет на миллион» с Ириной Линдт
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Ирина Линдт подарила Валерию Золотухину Сына
Ирина Линдт подарила Валерию Золотухину Сына Фото:

На телеканале НТВ вышел в эфир выпуск передачи «Секрет на миллион», главной гостьей которого стала актриса Ирина Линдт. У покойного российского и советского актера Валерия Золотухина был роман с девушкой несмотря на то, что он был женат. Подробнее о биографии Линдт и ее отношениях с семьей артиста — в материале URA.RU.

Корни и музыкальное наследие

Родившаяся весной 1974 года в городе Алматы будущая актриса унаследовала любовь к музыке от своего отца, немца по происхождению, который был военным музыкантом. В детстве, несмотря на её активный характер и нелюбовь к скрипке, Ирина проявила страсть к гитаре и пению, что впоследствии нашло отражение в её творческой карьере.

Образование и первые шаги в театре

После переезда семьи в Германию и успешного окончания школы с золотой медалью, Линдт вернулась в Алматы, где поступила на факультет журналистики местного университета. Но её сердце принадлежало театру, и вскоре она стала студенткой известной театрального «Щукинского» училища, завершив обучение с красным дипломом.

Кинематографический успех

Несмотря на то, что кинематографическая карьера актрисы не была такой обширной, как театральная, фильмы «Женская логика — 3», «Игра в любовь», «Варварины свадьбы» и «Институт благородных девиц» стали довольно популярными среди зрителей. При этом Линдт не ограничивает себя одной актёрской профессией. В 2016 году она дебютировала как сценарист с картиной трилогии Eins, Zwei, Drei, написанной совместно с Анной Багмет. Фильм, получивший поддержку Международного союза немецкой культуры, стал для Ирины проектом с особым смыслом, так как она сама является этнической немкой.

Личная жизнь и отношения с Валерием Золотухиным

Личная жизнь Ирины Линдт всегда была предметом интереса прессы. Её роман с Золотухиным начался в Театре на Таганке и неожиданно для многих перерос в большую любовь, несмотря на значительную разницу в возрасте между партнёрами.

Актриса, ставшая последней любовью Золотухина, подарила ему сына Ивана. После кончины актёра в 2013 году вопросы наследства решались без конфликтов, однако спустя 11 лет эта тема снова стала актуальной. В интервью с Лерой Кудрявцевой в программе «Вопрос на миллион» Линдт раскрыла некоторые детали своих отношений с Золотухиным и обсудила сложности, связанные с наследством.

Память о Валерии Золотухине

Ирина сохранила неприкосновенность кабинета Валерия Сергеевича в загородном доме, где она живёт со своим сыном, желая сохранить память о знаменитом актёре. Актер Александр Панкратов-Черный также поделится своими воспоминаниями о том, как Ирина ухаживала за болеющим мужем.

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На телеканале НТВ вышел в эфир выпуск передачи «Секрет на миллион», главной гостьей которого стала актриса Ирина Линдт. У покойного российского и советского актера Валерия Золотухина был роман с девушкой несмотря на то, что он был женат. Подробнее о биографии Линдт и ее отношениях с семьей артиста — в материале URA.RU. Корни и музыкальное наследие Родившаяся весной 1974 года в городе Алматы будущая актриса унаследовала любовь к музыке от своего отца, немца по происхождению, который был военным музыкантом. В детстве, несмотря на её активный характер и нелюбовь к скрипке, Ирина проявила страсть к гитаре и пению, что впоследствии нашло отражение в её творческой карьере. Образование и первые шаги в театре После переезда семьи в Германию и успешного окончания школы с золотой медалью, Линдт вернулась в Алматы, где поступила на факультет журналистики местного университета. Но её сердце принадлежало театру, и вскоре она стала студенткой известной театрального «Щукинского» училища, завершив обучение с красным дипломом. Кинематографический успех Несмотря на то, что кинематографическая карьера актрисы не была такой обширной, как театральная, фильмы «Женская логика — 3», «Игра в любовь», «Варварины свадьбы» и «Институт благородных девиц» стали довольно популярными среди зрителей. При этом Линдт не ограничивает себя одной актёрской профессией. В 2016 году она дебютировала как сценарист с картиной трилогии Eins, Zwei, Drei, написанной совместно с Анной Багмет. Фильм, получивший поддержку Международного союза немецкой культуры, стал для Ирины проектом с особым смыслом, так как она сама является этнической немкой. Личная жизнь и отношения с Валерием Золотухиным Личная жизнь Ирины Линдт всегда была предметом интереса прессы. Её роман с Золотухиным начался в Театре на Таганке и неожиданно для многих перерос в большую любовь, несмотря на значительную разницу в возрасте между партнёрами. Актриса, ставшая последней любовью Золотухина, подарила ему сына Ивана. После кончины актёра в 2013 году вопросы наследства решались без конфликтов, однако спустя 11 лет эта тема снова стала актуальной. В интервью с Лерой Кудрявцевой в программе «Вопрос на миллион» Линдт раскрыла некоторые детали своих отношений с Золотухиным и обсудила сложности, связанные с наследством. Память о Валерии Золотухине Ирина сохранила неприкосновенность кабинета Валерия Сергеевича в загородном доме, где она живёт со своим сыном, желая сохранить память о знаменитом актёре. Актер Александр Панкратов-Черный также поделится своими воспоминаниями о том, как Ирина ухаживала за болеющим мужем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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