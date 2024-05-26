Пермячку лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми

В Перми судебные приставы изъяли несовершеннолетнего из семьи по причине постоянных конфликтов и нанесения ему побоев родной матерью и отчимом. Речь о 16-летнем подростке, которого передали в специализированный центр. Ранее туда же поместили его 14-летнюю сестру.
«В отдел судебных приставов по Кировскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю поступил документ о передаче 16-летнего мальчика и 14-летней девочки органам опеки и попечительства. Так как на момент возбуждения производства сестра уже находилась в специализированном учреждении, приставам предстояло передать только подростка. Он редко появлялся дома, но сотрудникам органов принудительного исполнения и опеки повезло. Ребенка нашли в ближайшем дворе, и он согласился проследовать в центр для несовершеннолетних», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Меры по изъятию детей из семьи были приняты из-за сложно ситуации в семье. Родная мать и отчим подростков регулярно выпивали, конфликтовали с детьми, унижали и притесняли, а также наносили детям побои. В результате суд принял решение о лишении матери родительских прав и помещении подростков в специализированное госучреждение.
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