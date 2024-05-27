27 мая 2024

В Челябинске резко взлетели цены на стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, древесина, стройматериал, логоушка
В Челябинске с января по май цены на стройматериалы выросли как минимум на 10% Фото:

В Челябинске с января по май цены на стройматериалы выросли на 10%. Подорожали кирпич, утеплители, краски, обои и цемент, сообщил URA.RU коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев.

«В Челябинске цены на стройматериалы с января по май выросли на 10%. Подорожало все: краски, обои, утеплители и цемент. При этом спрос не изменился, люди как покупали, так и продолжают покупать», — отметил Эсмурзиев.

В Челябинске в преддверии летнего и в разгар строительного сезона горожане столкнулись с резким подорожанием всего, что требуется для строительства частных домов, коттеджей и дач. Специалисты сообщают о подорожании на 10%, при этом сами челябинцы говорят о том, что с января цены на многие позиции выросли как минимум в два раза.

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В Челябинске с января по май цены на стройматериалы выросли на 10%. Подорожали кирпич, утеплители, краски, обои и цемент, сообщил URA.RU коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. «В Челябинске цены на стройматериалы с января по май выросли на 10%. Подорожало все: краски, обои, утеплители и цемент. При этом спрос не изменился, люди как покупали, так и продолжают покупать», — отметил Эсмурзиев. В Челябинске в преддверии летнего и в разгар строительного сезона горожане столкнулись с резким подорожанием всего, что требуется для строительства частных домов, коттеджей и дач. Специалисты сообщают о подорожании на 10%, при этом сами челябинцы говорят о том, что с января цены на многие позиции выросли как минимум в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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