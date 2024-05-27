В Челябинске резко взлетели цены на стройматериалы

28 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске с января по май цены на стройматериалы выросли как минимум на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с января по май цены на стройматериалы выросли на 10%. Подорожали кирпич, утеплители, краски, обои и цемент, сообщил URA.RU коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. «В Челябинске цены на стройматериалы с января по май выросли на 10%. Подорожало все: краски, обои, утеплители и цемент. При этом спрос не изменился, люди как покупали, так и продолжают покупать», — отметил Эсмурзиев. В Челябинске в преддверии летнего и в разгар строительного сезона горожане столкнулись с резким подорожанием всего, что требуется для строительства частных домов, коттеджей и дач. Специалисты сообщают о подорожании на 10%, при этом сами челябинцы говорят о том, что с января цены на многие позиции выросли как минимум в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с января по май цены на стройматериалы выросли на 10%. Подорожали кирпич, утеплители, краски, обои и цемент, сообщил URA.RU коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. «В Челябинске цены на стройматериалы с января по май выросли на 10%. Подорожало все: краски, обои, утеплители и цемент. При этом спрос не изменился, люди как покупали, так и продолжают покупать», — отметил Эсмурзиев. В Челябинске в преддверии летнего и в разгар строительного сезона горожане столкнулись с резким подорожанием всего, что требуется для строительства частных домов, коттеджей и дач. Специалисты сообщают о подорожании на 10%, при этом сами челябинцы говорят о том, что с января цены на многие позиции выросли как минимум в два раза.