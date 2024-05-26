26 мая 2024

В ХМАО житель убил друга ударом колена в голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин поссорился с другом и случайно убил его ударом колена по голове
Сургутянин поссорился с другом и случайно убил его ударом колена по голове Фото:

Житель Сургута поссорился с товарищем и убил его ударом колена в голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у подъезда жилого дома на проспекте Ленина г. Сургута, в ходе ссоры со своим знакомым 1994 года рождения, нанес сидящему на ступеньках крыльца потерпевшему удар коленом в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате преступных действий и полученной черепно-мозговой травмы через непродолжительное время мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе СК.

Суд приговорил югорчанина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, добавили агентству в прокуратуре Югры.

Ранее URA.RU писало, что стала известна личность мужчины, который зарезал врача в Нижневартовске. В убийстве подозревается его друг и коллега.

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Житель Сургута поссорился с товарищем и убил его ударом колена в голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у подъезда жилого дома на проспекте Ленина г. Сургута, в ходе ссоры со своим знакомым 1994 года рождения, нанес сидящему на ступеньках крыльца потерпевшему удар коленом в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате преступных действий и полученной черепно-мозговой травмы через непродолжительное время мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе СК. Суд приговорил югорчанина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, добавили агентству в прокуратуре Югры. Ранее URA.RU писало, что стала известна личность мужчины, который зарезал врача в Нижневартовске. В убийстве подозревается его друг и коллега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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