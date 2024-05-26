В ХМАО житель убил друга ударом колена в голову

Житель Сургута поссорился с товарищем и убил его ударом колена в голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.
«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у подъезда жилого дома на проспекте Ленина г. Сургута, в ходе ссоры со своим знакомым 1994 года рождения, нанес сидящему на ступеньках крыльца потерпевшему удар коленом в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате преступных действий и полученной черепно-мозговой травмы через непродолжительное время мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе СК.
Суд приговорил югорчанина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, добавили агентству в прокуратуре Югры.
Ранее URA.RU писало, что стала известна личность мужчины, который зарезал врача в Нижневартовске. В убийстве подозревается его друг и коллега.
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