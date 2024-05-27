На Челябинскую область обрушатся грозы и заморозки до -4 градусов

В Челябинской области 30 мая ожидаются грозы и заморозки до -4 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.
«Днем 30 мая в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +4,+9, на севере заморозки до -4», — сообщают метеорологи.
Дневные температуры 30 мая составят +11,+16, на юге до +21. Ветер западный 4-9 метров в секунду, при грозе синоптики предупреждают о порывах ветра скоростью до 14 метров в секунду.
Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области 28 мая объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра будет достигать 22 метров в секунду, что может сорвать черепицу с крыш.
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