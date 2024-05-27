Челябинцы лидируют в разработке интернет-магазинов в России

27 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Челябинские программисты в федеральном рейтинге обошли москвичей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разработчики из Челябинска заняли призовые места в рейтинге сайтов рунета. Компанию Progress Digital признали лучшей в 2024 году среди создателей интернет-магазинов на платформе Tilda. Фирма Xpage заняла вторую позицию в номинации «Спорт, досуг, развлечения». «Первое место в рейтинге „Разработка интернет-магазинов на Tilda Publishing“ в среднем сегменте. Поздравляем компанию Progress Digital», — отметили в дипломе создатели рейтинга. Руководитель компании Илья Селин рассказал URA.RU, что заявляется на конкурс пять лет. За эти годы получали места со второго по шестое. Первой позиции удостоились впервые. При определении победителей организаторы учитывают набор показателей. Среди них значатся посещаемость созданных программистами сайтов, их индексы качества и другие. В рейтинге одной из крупнейших площадок ранжирования разработчиков челябинская компания в 2024 году обогнала конкурентов из Москвы. Предприятие является резидентом фонда «Сколково» и его оператора в Челябинске, компании IT-Park74. Призер Xpage отметился за результаты, достигнутые сайтами хоккейного клуба «Трактор», баскетбольного портала Челябинской области и других продуктов спортивной тематики. За год компания укрепила позиции, поднявшись с третьего места на второе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработчики из Челябинска заняли призовые места в рейтинге сайтов рунета. Компанию Progress Digital признали лучшей в 2024 году среди создателей интернет-магазинов на платформе Tilda. Фирма Xpage заняла вторую позицию в номинации «Спорт, досуг, развлечения». «Первое место в рейтинге „Разработка интернет-магазинов на Tilda Publishing“ в среднем сегменте. Поздравляем компанию Progress Digital», — отметили в дипломе создатели рейтинга. Руководитель компании Илья Селин рассказал URA.RU, что заявляется на конкурс пять лет. За эти годы получали места со второго по шестое. Первой позиции удостоились впервые. При определении победителей организаторы учитывают набор показателей. Среди них значатся посещаемость созданных программистами сайтов, их индексы качества и другие. В рейтинге одной из крупнейших площадок ранжирования разработчиков челябинская компания в 2024 году обогнала конкурентов из Москвы. Предприятие является резидентом фонда «Сколково» и его оператора в Челябинске, компании IT-Park74. Призер Xpage отметился за результаты, достигнутые сайтами хоккейного клуба «Трактор», баскетбольного портала Челябинской области и других продуктов спортивной тематики. За год компания укрепила позиции, поднявшись с третьего места на второе.