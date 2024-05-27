Продавец «Жизньмарта» заразился сальмонеллой после обеда в магазине

27 мая 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Пострадавший не верит в компенсацию от владельца «Жизньмарта» Ивана Зайченко Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Продавец «Жизньмарта» 17 мая заразился сальмонеллой, пообедав в магазине котлетой, зразой и пюре. Молодой человек несколько дней находился с температурой до 39-ти градусов. Об этом рассказал сам пострадавший, отметив, что не имеет санитарной книжки. «Я работаю в „Жизньмарте“ два года. Я гражданин другой страны, неофициальный подработчик — продавец и курьер. Мы можем брать цеховое питание — я ел „пожарскую“ котлету с пюре, зразой и еще что-то. После смены, когда я вернулся домой лег спать и ночью почувствовал температуру. Она была постоянно 39-градусная», — передает telegram-канал Ural Mash слова пострадавшего. Он отметил, что передал информацию начальству, а затем ему посоветовали обратиться к врачам, предупредив, что по сети ходит вирус. «Я сделал анализы. Сегодня результаты пришли, у меня нашли сальмонеллу. Я писал в Роспотребнадзор», — подчеркнул продавец, добавив, что не верит в миллион рублей, который обещал каждому отравившемуся владелец франшизы Иван Зайченко. Зайченко уже назвал «идиотской» личную идею о выплате компенсации, так как многие екатеринбуржцы пытаются отравиться ради выплаты. Некоторые прибегают к облизыванию яиц, продающихся в сети магазинов. По словам бизнесмена, компенсацию получат только 18 человек, которых выделил Роспотребнадзор. После жалоб горожан на состояние здоровья после посещения «Жизньмарта» санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. В компании начали собственное расследование. На фабриках сети начались проверки, а в некоторых повторные. Полная информация о случившемся — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продавец «Жизньмарта» 17 мая заразился сальмонеллой, пообедав в магазине котлетой, зразой и пюре. Молодой человек несколько дней находился с температурой до 39-ти градусов. Об этом рассказал сам пострадавший, отметив, что не имеет санитарной книжки. «Я работаю в „Жизньмарте“ два года. Я гражданин другой страны, неофициальный подработчик — продавец и курьер. Мы можем брать цеховое питание — я ел „пожарскую“ котлету с пюре, зразой и еще что-то. После смены, когда я вернулся домой лег спать и ночью почувствовал температуру. Она была постоянно 39-градусная», — передает telegram-канал Ural Mash слова пострадавшего. Он отметил, что передал информацию начальству, а затем ему посоветовали обратиться к врачам, предупредив, что по сети ходит вирус. «Я сделал анализы. Сегодня результаты пришли, у меня нашли сальмонеллу. Я писал в Роспотребнадзор», — подчеркнул продавец, добавив, что не верит в миллион рублей, который обещал каждому отравившемуся владелец франшизы Иван Зайченко. Зайченко уже назвал «идиотской» личную идею о выплате компенсации, так как многие екатеринбуржцы пытаются отравиться ради выплаты. Некоторые прибегают к облизыванию яиц, продающихся в сети магазинов. По словам бизнесмена, компенсацию получат только 18 человек, которых выделил Роспотребнадзор. После жалоб горожан на состояние здоровья после посещения «Жизньмарта» санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. В компании начали собственное расследование. На фабриках сети начались проверки, а в некоторых повторные. Полная информация о случившемся — в сюжете URA.RU.