Бастрыкин заинтересовался делом свердловчан, живущих в «доме-монстре»

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту нарушения прав жителей общежития в Арамиле (Свердловская область). Люди живут в непригодном для жизни здании, где при пожаре в феврале 2024 года погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В эфире на федеральном канале это общежитие назвали «Дом-монстр».
«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также принятых мерах по защите жилищных прав граждан», — сказано в telegram-канале «Следком». Отмечается, что эфир об этом общежитии вышел на федеральном канале.
Речь идет о программе «Мужское и женское» на Первом канале. Там сюжет назвали «дом-монстр». Жильцы общежития рассказали, что в здании обваливаются стены и потолок, провисает проводка, сгнил пол, а подвал затоплен фекалиями.
Также 9 февраля 2024 года там случился пожар, в котором погибли двое человек. Жильцы считают, что произошло это из-за неисправной проводки. Отмечается, что после этого дом признали аварийным и часть граждан переселили в маневренный фонд, а остальные люди живут в этом доме до сих пор.
В ходе эфира прозвучала критика в адрес местной администрации и надзорных органов, которые якобы не приняли должных мер к исправлению ситуации, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
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