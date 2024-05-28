Суд Нижневартовска арестовал подозреваемого в убийстве врача

Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения Исламу Висанбиеву, который подозревается в убийстве врача-отоларинголога Альберта Загирова из детской больницы. Его арестовали на два месяца, сообщили URA.RU в пресс-службе суда ХМАО.
«Постановлением суда в отношении обвиняемого Висанбиева И. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили агентству в пресс-службе суда. Он проведет под стражей до 26 июля 2024 года.
В Нижневартовске в ночь с 25 на 26 мая был убит врач-отоларинголог детской окружной больницы Нижневартовска Альберт Загиров. В убийстве подозревается его друг и коллега, врач-стоматолог Ислам Висанбиев.
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