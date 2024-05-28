28 мая 2024

На набережной реки Миасс в Челябинске начинаются бесплатные киносеансы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатные кинопоказы начнутся с 1 июня
Бесплатные кинопоказы начнутся с 1 июня Фото:

В Челябинске 1 июня в сквере Искусств откроется «КиноНабережная». Каждую пятницу там будут проводится бесплатные показы фильмов, сообщили URA.RU 29 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«КиноНабережная в сквере Искусств открывается 1 июня. Показы фильмов будут проходить всё лето по пятницам», — сообщили в пресс-службе.

На первом киносеансе этого года покажут «Сказку о царе Салтане». Начало мероприятия запланировано в 18:00.

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В Челябинске 1 июня в сквере Искусств откроется «КиноНабережная». Каждую пятницу там будут проводится бесплатные показы фильмов, сообщили URA.RU 29 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска. «КиноНабережная в сквере Искусств открывается 1 июня. Показы фильмов будут проходить всё лето по пятницам», — сообщили в пресс-службе. На первом киносеансе этого года покажут «Сказку о царе Салтане». Начало мероприятия запланировано в 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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