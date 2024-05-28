На набережной реки Миасс в Челябинске начинаются бесплатные киносеансы

Бесплатные кинопоказы начнутся с 1 июня
В Челябинске 1 июня в сквере Искусств откроется «КиноНабережная». Каждую пятницу там будут проводится бесплатные показы фильмов, сообщили URA.RU 29 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска.
«КиноНабережная в сквере Искусств открывается 1 июня. Показы фильмов будут проходить всё лето по пятницам», — сообщили в пресс-службе.
На первом киносеансе этого года покажут «Сказку о царе Салтане». Начало мероприятия запланировано в 18:00.
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