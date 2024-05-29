Поддубный: ВС РФ ликвидировали бойцов элитного полка ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Восьмой полк ВСУ считается элитным, рассказал Александр Поддубный Фото:

Российские военные ликвидировали в зоне СВО украинских бойцов элитного 8-го полка ССО ВСУ Константин Михальчук и Денис Бей. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Поддубный.

«В Харьковской области ликвидированы два боевика из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей», — сообщил военкор в своем telegram-канале. Он отметил, что именно восьмой полк считается элитным, а кроме того он может быть причастен к ликвидации российских командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные ликвидировали в зоне СВО украинских бойцов элитного 8-го полка ССО ВСУ Константин Михальчук и Денис Бей. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Поддубный. «В Харьковской области ликвидированы два боевика из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей», — сообщил военкор в своем telegram-канале. Он отметил, что именно восьмой полк считается элитным, а кроме того он может быть причастен к ликвидации российских командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...