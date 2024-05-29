Поддубный: ВС РФ ликвидировали бойцов элитного полка ВСУ

Восьмой полк ВСУ считается элитным, рассказал Александр Поддубный
Российские военные ликвидировали в зоне СВО украинских бойцов элитного 8-го полка ССО ВСУ Константин Михальчук и Денис Бей. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Поддубный.
«В Харьковской области ликвидированы два боевика из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей», — сообщил военкор в своем telegram-канале. Он отметил, что именно восьмой полк считается элитным, а кроме того он может быть причастен к ликвидации российских командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).
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