29 мая 2024

В Челябинской области выявили инженеров с зарплатой 115 тысяч рублей

HeadHunter: челябинские инженеры стали зарабатывать в 1,5 раза больше
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, конструктор, инженер, наука, космонавтика, техник, сборочный цех, производство, сборщик, нпо лавочкина
Челябинские инженеры стали зарабатывать больше Фото:

В Челябинской области выявили зарплаты инженеров, которые получают больше остальных коллег. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают инженерам пуско-наладочных работ.

«Самый значительный рост зарплаты наблюдается у инженеров пуско-наладочных работ. Их средний доход составил 115 тысяч рублей. Показатель оказался на 47% выше, чем в 2023 году», — отметили в HeadHunter.

На втором месте по уровню оплаты расположились вакансии DevOps-инженеров, работающих с программным обеспечением. Их зарплата составила 105 тысяч рублей. Третью сторону заняла позиция главного инженера проекта с доходом в 100 тысяч рублей.

Эксперты подчеркнули, что спрос на инженеров в регионе увеличился вдвое. В первой половине 2024 года количество вакансий для специалистов выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Добавление составило семь тысяч специалистов.

Наибольшее количество предложений работы пришлось на инженеров-конструкторов, сервисных инженеров и инженеров по техническому надзору. По данным HeadHunter, наибольшее количество вакансий для инженеров традиционно размещается в сферах строительства, производства промышленного оборудования и металлургии. Это связано с высоким уровнем развития данных отраслей в регионе.

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В Челябинской области выявили зарплаты инженеров, которые получают больше остальных коллег. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают инженерам пуско-наладочных работ. «Самый значительный рост зарплаты наблюдается у инженеров пуско-наладочных работ. Их средний доход составил 115 тысяч рублей. Показатель оказался на 47% выше, чем в 2023 году», — отметили в HeadHunter. На втором месте по уровню оплаты расположились вакансии DevOps-инженеров, работающих с программным обеспечением. Их зарплата составила 105 тысяч рублей. Третью сторону заняла позиция главного инженера проекта с доходом в 100 тысяч рублей. Эксперты подчеркнули, что спрос на инженеров в регионе увеличился вдвое. В первой половине 2024 года количество вакансий для специалистов выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Добавление составило семь тысяч специалистов. Наибольшее количество предложений работы пришлось на инженеров-конструкторов, сервисных инженеров и инженеров по техническому надзору. По данным HeadHunter, наибольшее количество вакансий для инженеров традиционно размещается в сферах строительства, производства промышленного оборудования и металлургии. Это связано с высоким уровнем развития данных отраслей в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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