В Челябинской области выявили инженеров с зарплатой 115 тысяч рублей

HeadHunter: челябинские инженеры стали зарабатывать в 1,5 раза больше

30 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Челябинские инженеры стали зарабатывать больше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области выявили зарплаты инженеров, которые получают больше остальных коллег. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают инженерам пуско-наладочных работ. «Самый значительный рост зарплаты наблюдается у инженеров пуско-наладочных работ. Их средний доход составил 115 тысяч рублей. Показатель оказался на 47% выше, чем в 2023 году», — отметили в HeadHunter. На втором месте по уровню оплаты расположились вакансии DevOps-инженеров, работающих с программным обеспечением. Их зарплата составила 105 тысяч рублей. Третью сторону заняла позиция главного инженера проекта с доходом в 100 тысяч рублей. Эксперты подчеркнули, что спрос на инженеров в регионе увеличился вдвое. В первой половине 2024 года количество вакансий для специалистов выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Добавление составило семь тысяч специалистов. Наибольшее количество предложений работы пришлось на инженеров-конструкторов, сервисных инженеров и инженеров по техническому надзору. По данным HeadHunter, наибольшее количество вакансий для инженеров традиционно размещается в сферах строительства, производства промышленного оборудования и металлургии. Это связано с высоким уровнем развития данных отраслей в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области выявили зарплаты инженеров, которые получают больше остальных коллег. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают инженерам пуско-наладочных работ. «Самый значительный рост зарплаты наблюдается у инженеров пуско-наладочных работ. Их средний доход составил 115 тысяч рублей. Показатель оказался на 47% выше, чем в 2023 году», — отметили в HeadHunter. На втором месте по уровню оплаты расположились вакансии DevOps-инженеров, работающих с программным обеспечением. Их зарплата составила 105 тысяч рублей. Третью сторону заняла позиция главного инженера проекта с доходом в 100 тысяч рублей. Эксперты подчеркнули, что спрос на инженеров в регионе увеличился вдвое. В первой половине 2024 года количество вакансий для специалистов выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Добавление составило семь тысяч специалистов. Наибольшее количество предложений работы пришлось на инженеров-конструкторов, сервисных инженеров и инженеров по техническому надзору. По данным HeadHunter, наибольшее количество вакансий для инженеров традиционно размещается в сферах строительства, производства промышленного оборудования и металлургии. Это связано с высоким уровнем развития данных отраслей в регионе.