Челябинский ресторан опроверг, что повар съел роллы на глазах у клиентки

Ресторан Umami в Челябинске опроверг инцидент с поеданием роллов на глазах у клиентки. О том, что часть отзыва не соответствует действительности, URA.RU сообщил представитель заведения.
«С ситуацией мы разобрались. Все не совсем так, как написано, и с половиной отзыва мы не согласны. Было предложено посмотреть все доказательства и маркировки о свежести рыбы. На глазах клиента никто порцию не пробовал, девушка вернула блюдо обратно», — сообщили URA.RU в Umami.
О том, что повар съел блюдо, женщина сообщила в соцсетях. Она также уточнила, что ей вернули деньги за заказ. Тогда она пожаловалась на кислый вкус рыбы и принесла блюдо обратно в заведение. По заявлению женщины, повар пытался доказать хорошее качество роллов и якобы начал поедать их на глазах у челябинки.
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