Челябинский ресторан опроверг, что повар съел роллы на глазах у клиентки

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Повар не ел блюдо на глазах у клиента, сообщили в Umami
Повар не ел блюдо на глазах у клиента, сообщили в Umami Фото:

Ресторан Umami в Челябинске опроверг инцидент с поеданием роллов на глазах у клиентки. О том, что часть отзыва не соответствует действительности, URA.RU сообщил представитель заведения.

«С ситуацией мы разобрались. Все не совсем так, как написано, и с половиной отзыва мы не согласны. Было предложено посмотреть все доказательства и маркировки о свежести рыбы. На глазах клиента никто порцию не пробовал, девушка вернула блюдо обратно», — сообщили URA.RU в Umami.

О том, что повар съел блюдо, женщина сообщила в соцсетях. Она также уточнила, что ей вернули деньги за заказ. Тогда она пожаловалась на кислый вкус рыбы и принесла блюдо обратно в заведение. По заявлению женщины, повар пытался доказать хорошее качество роллов и якобы начал поедать их на глазах у челябинки.

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Ресторан Umami в Челябинске опроверг инцидент с поеданием роллов на глазах у клиентки. О том, что часть отзыва не соответствует действительности, URA.RU сообщил представитель заведения. «С ситуацией мы разобрались. Все не совсем так, как написано, и с половиной отзыва мы не согласны. Было предложено посмотреть все доказательства и маркировки о свежести рыбы. На глазах клиента никто порцию не пробовал, девушка вернула блюдо обратно», — сообщили URA.RU в Umami. О том, что повар съел блюдо, женщина сообщила в соцсетях. Она также уточнила, что ей вернули деньги за заказ. Тогда она пожаловалась на кислый вкус рыбы и принесла блюдо обратно в заведение. По заявлению женщины, повар пытался доказать хорошее качество роллов и якобы начал поедать их на глазах у челябинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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