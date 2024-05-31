Челябинский повар съел заказ клиентки после ее жалобы на несвежесть продуктов

Повар ресторана Umami в Челябинске съел роллы клиентки после того, как женщина пожаловалась на кислую рыбу. Во время поедания заказа посетительницы, мужчина хвалил свежесть и вкус блюда.
«Я вернулась в заведение и попросила повара рассказать о свежести рыбы, на что он ответил „я вам отвечаю — она свежая“. Он открыто начал есть роллы и нахваливать их вкус», — сообщила Екатерина У. в соцсетях. Инцидент произошел в мае.
Как сообщила посетительница, заведение она посещала вместе с друзьями. За 45 минут до закрытия гостям предложили взять заказ с собой, блюдо удалось попробовать только дома. По ее словам, вкус кислой рыбы заметили и ее спутники. Она также отметила, что рыба «разваливалась» и просвечивала. О заказе женщина рассказала в паблике «Едим Вместе. Челябинск» соцсети «ВКотакте».
URA.RU обратилось в заведение с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ будет опубликован после получения.
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