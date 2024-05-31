Челябинский повар съел заказ клиентки после ее жалобы на несвежесть продуктов

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Повар съел роллы челябинки после ее замечания о свежести рыбы
Повар съел роллы челябинки после ее замечания о свежести рыбы Фото:

Повар ресторана Umami в Челябинске съел роллы клиентки после того, как женщина пожаловалась на кислую рыбу. Во время поедания заказа посетительницы, мужчина хвалил свежесть и вкус блюда.

«Я вернулась в заведение и попросила повара рассказать о свежести рыбы, на что он ответил „я вам отвечаю — она свежая“. Он открыто начал есть роллы и нахваливать их вкус», — сообщила Екатерина У. в соцсетях. Инцидент произошел в мае.

Как сообщила посетительница, заведение она посещала вместе с друзьями. За 45 минут до закрытия гостям предложили взять заказ с собой, блюдо удалось попробовать только дома. По ее словам, вкус кислой рыбы заметили и ее спутники. Она также отметила, что рыба «разваливалась» и просвечивала. О заказе женщина рассказала в паблике «Едим Вместе. Челябинск» соцсети «ВКотакте».

URA.RU обратилось в заведение с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ будет опубликован после получения.

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Повар ресторана Umami в Челябинске съел роллы клиентки после того, как женщина пожаловалась на кислую рыбу. Во время поедания заказа посетительницы, мужчина хвалил свежесть и вкус блюда. «Я вернулась в заведение и попросила повара рассказать о свежести рыбы, на что он ответил „я вам отвечаю — она свежая“. Он открыто начал есть роллы и нахваливать их вкус», — сообщила Екатерина У. в соцсетях. Инцидент произошел в мае. Как сообщила посетительница, заведение она посещала вместе с друзьями. За 45 минут до закрытия гостям предложили взять заказ с собой, блюдо удалось попробовать только дома. По ее словам, вкус кислой рыбы заметили и ее спутники. Она также отметила, что рыба «разваливалась» и просвечивала. О заказе женщина рассказала в паблике «Едим Вместе. Челябинск» соцсети «ВКотакте». URA.RU обратилось в заведение с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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