Telegram-каналы сообщили о жертвах в результате пожара на российском НПЗ

Сообщения в различных telegram-каналах рассказывают о пожаре на российском НПЗ в Республике Коми, в результате которого пострадали и погибли люди. Как сообщает канал Baza, три человека получили ранения во время возгорания на НПЗ в городе Ухта.
«Три человека пострадали во время пожара на НПЗ в Ухте. Еще два погибли», — сообщает telegram-канал Baza. Свидетели утверждают, что перед началом пожара слышали несколько хлопков, после чего в небе появился столб дыма. По информации МЧС, пожар на заводе начался в резервуаре РВС-10000.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится охлаждение резервуара. В свою очередь, telegram-канал Shot сообщает о двух погибших в результате пожара. В четырех километрах от города огнем охвачен резервуар объемом десять тысяч кубометров. Более 70 пожарных борются с огнем.
По предварительным данным, оба погибших — сотрудники подрядной компании завода. Еще один человек получил травмы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины ЧП на данный момент выясняются, передали в telegram-каналах.
URA.RU направило запрос в главное управление МЧС России по Республике Коми для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
Обновлено 15:56. В результате плановых технических работ подрядной организации на объекте произошло возгорание, пострадали три сотрудника. На месте происшествия работают 74 человека и 22 единицы техники, сообщили в МЧС.
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