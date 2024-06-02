Telegram-каналы сообщили о жертвах в результате пожара на российском НПЗ

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В результате пожара на НПЗ в Ухте погибли люди, пишет Shot
В результате пожара на НПЗ в Ухте погибли люди, пишет Shot Фото:

Сообщения в различных telegram-каналах рассказывают о пожаре на российском НПЗ в Республике Коми, в результате которого пострадали и погибли люди. Как сообщает канал Baza, три человека получили ранения во время возгорания на НПЗ в городе Ухта.

«Три человека пострадали во время пожара на НПЗ в Ухте. Еще два погибли», — сообщает telegram-канал Baza. Свидетели утверждают, что перед началом пожара слышали несколько хлопков, после чего в небе появился столб дыма. По информации МЧС, пожар на заводе начался в резервуаре РВС-10000.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится охлаждение резервуара. В свою очередь, telegram-канал Shot сообщает о двух погибших в результате пожара. В четырех километрах от города огнем охвачен резервуар объемом десять тысяч кубометров. Более 70 пожарных борются с огнем.

По предварительным данным, оба погибших — сотрудники подрядной компании завода. Еще один человек получил травмы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины ЧП на данный момент выясняются, передали в telegram-каналах.

URA.RU направило запрос в главное управление МЧС России по Республике Коми для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. 

Обновлено 15:56. В результате плановых технических работ подрядной организации на объекте произошло возгорание, пострадали три сотрудника. На месте происшествия работают 74 человека и 22 единицы техники, сообщили в МЧС.

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Сообщения в различных telegram-каналах рассказывают о пожаре на российском НПЗ в Республике Коми, в результате которого пострадали и погибли люди. Как сообщает канал Baza, три человека получили ранения во время возгорания на НПЗ в городе Ухта. «Три человека пострадали во время пожара на НПЗ в Ухте. Еще два погибли», — сообщает telegram-канал Baza. Свидетели утверждают, что перед началом пожара слышали несколько хлопков, после чего в небе появился столб дыма. По информации МЧС, пожар на заводе начался в резервуаре РВС-10000. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится охлаждение резервуара. В свою очередь, telegram-канал Shot сообщает о двух погибших в результате пожара. В четырех километрах от города огнем охвачен резервуар объемом десять тысяч кубометров. Более 70 пожарных борются с огнем. По предварительным данным, оба погибших — сотрудники подрядной компании завода. Еще один человек получил травмы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины ЧП на данный момент выясняются, передали в telegram-каналах. URA.RU направило запрос в главное управление МЧС России по Республике Коми для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.  Обновлено 15:56. В результате плановых технических работ подрядной организации на объекте произошло возгорание, пострадали три сотрудника. На месте происшествия работают 74 человека и 22 единицы техники, сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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