В челябинской больнице уволили уборщицу, не помывшую раковину

04 июня 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Врачи посоветовали тщательнее соблюдать правила личной гигиены Фото: Илья Московец © URA.RU В инфекционном отделении горбольницы №8 уволили уборщицу, которая не помыла раковину в одной из палат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Кроме того, врачи объяснили, почему пол после мытья становится липким. «Обращение к заведующему отделением по поводу дефектов уборки раковины в палате действительно поступало. Сотрудник, допустивший указанное нарушение, уволен. При уборке инфекционного корпуса используются перекись-содержащие средства, свойствами которых являются отсутствие запаха и возможный липкий эффект», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что при поступлении в инфекционные и педиатрическое отделения стационара детской больницы №8 родителям и детям рассказывают о необходимости соблюдения палатного режима и основную причину передачи кишечной инфекции. По мнению медиков, заражение родителей и детей в отделении может произойти только при условии несоблюдения элементарных правил личной гигиены. «Медицинский персонал, работающий в этих же отделениях с больными детьми и соблюдающий санэпидрежим и правила личной гигиены, не заболевает кишечной инфекцией», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава пояснили, что в выходные дни и по вечерам контроль за состоянием пациентов осуществляет дежурная медсестра, которая определяет показания для вызова дежурного врача и экстренность осмотра. Ранее URA.RU сообщал о жалобах челябинцев об антисанитариии в горбольнице №8. По словам родителей пациентов, в палатах очень грязно, а дети заражаются от других детей кишечными инфекциями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В инфекционном отделении горбольницы №8 уволили уборщицу, которая не помыла раковину в одной из палат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Кроме того, врачи объяснили, почему пол после мытья становится липким. «Обращение к заведующему отделением по поводу дефектов уборки раковины в палате действительно поступало. Сотрудник, допустивший указанное нарушение, уволен. При уборке инфекционного корпуса используются перекись-содержащие средства, свойствами которых являются отсутствие запаха и возможный липкий эффект», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что при поступлении в инфекционные и педиатрическое отделения стационара детской больницы №8 родителям и детям рассказывают о необходимости соблюдения палатного режима и основную причину передачи кишечной инфекции. По мнению медиков, заражение родителей и детей в отделении может произойти только при условии несоблюдения элементарных правил личной гигиены. «Медицинский персонал, работающий в этих же отделениях с больными детьми и соблюдающий санэпидрежим и правила личной гигиены, не заболевает кишечной инфекцией», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава пояснили, что в выходные дни и по вечерам контроль за состоянием пациентов осуществляет дежурная медсестра, которая определяет показания для вызова дежурного врача и экстренность осмотра. Ранее URA.RU сообщал о жалобах челябинцев об антисанитариии в горбольнице №8. По словам родителей пациентов, в палатах очень грязно, а дети заражаются от других детей кишечными инфекциями.