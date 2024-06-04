В челябинской больнице уволили уборщицу, не помывшую раковину

В инфекционном отделении горбольницы №8 уволили уборщицу, которая не помыла раковину в одной из палат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Кроме того, врачи объяснили, почему пол после мытья становится липким.
«Обращение к заведующему отделением по поводу дефектов уборки раковины в палате действительно поступало. Сотрудник, допустивший указанное нарушение, уволен. При уборке инфекционного корпуса используются перекись-содержащие средства, свойствами которых являются отсутствие запаха и возможный липкий эффект», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что при поступлении в инфекционные и педиатрическое отделения стационара детской больницы №8 родителям и детям рассказывают о необходимости соблюдения палатного режима и основную причину передачи кишечной инфекции. По мнению медиков, заражение родителей и детей в отделении может произойти только при условии несоблюдения элементарных правил личной гигиены.
«Медицинский персонал, работающий в этих же отделениях с больными детьми и соблюдающий санэпидрежим и правила личной гигиены, не заболевает кишечной инфекцией», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава пояснили, что в выходные дни и по вечерам контроль за состоянием пациентов осуществляет дежурная медсестра, которая определяет показания для вызова дежурного врача и экстренность осмотра.
Ранее URA.RU сообщал о жалобах челябинцев об антисанитариии в горбольнице №8. По словам родителей пациентов, в палатах очень грязно, а дети заражаются от других детей кишечными инфекциями.
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