Челябинцы пожаловались на грязь в инфекционном отделении больницы

31 мая 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Мамы с малышами пожаловались на антисанитарию в инфекционном отделении Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинска пожаловались на антисанитарию в инфекционном отделении горбольницы №8. Об этом URA.RU рассказала челябинка Дания Х., которая проходила лечение с ребенком в конце мая. «Обращаюсь от лица всех мам Челябинска, кто хоть раз лежал в инфекционной больнице №8. Хотелось бы сказать спасибо за ремонт на втором этаже педиатрического отделения, но весь этот ремонт омрачает антисанитария. На полу и в палатах грязь, кладут рядом детей с кишечными инфекциями, которыми заражаются выздоравливающие детки», — сообщила URA.RU жительница Челябинска. Мама ребенка добавила, что они проходили лечение в инфекционном отделении с 21 по 27 мая и при выписке, по всей видимости, подхватили кишечную инфекцию от недавно поступившего пациента. Она рассказала, что раковину и ванную в палате не мыли несколько дней подряд, а пол стал настолько липким, что к нему прилипали резиновые тапочки. «Полы во всех палатах и коридоре моют одним ведром воды и одной тряпкой, без добавления хлора даже, к полу просто прилипаешь! В соседней палате малыша с рвотой перевели в кишечное отделение только после скандала его мамы, затем стало плохо подростку в другой палате, а также и нам уже после выписки. Примите, пожалуйста, меры!» — отметила горожанка. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска пожаловались на антисанитарию в инфекционном отделении горбольницы №8. Об этом URA.RU рассказала челябинка Дания Х., которая проходила лечение с ребенком в конце мая. «Обращаюсь от лица всех мам Челябинска, кто хоть раз лежал в инфекционной больнице №8. Хотелось бы сказать спасибо за ремонт на втором этаже педиатрического отделения, но весь этот ремонт омрачает антисанитария. На полу и в палатах грязь, кладут рядом детей с кишечными инфекциями, которыми заражаются выздоравливающие детки», — сообщила URA.RU жительница Челябинска. Мама ребенка добавила, что они проходили лечение в инфекционном отделении с 21 по 27 мая и при выписке, по всей видимости, подхватили кишечную инфекцию от недавно поступившего пациента. Она рассказала, что раковину и ванную в палате не мыли несколько дней подряд, а пол стал настолько липким, что к нему прилипали резиновые тапочки. «Полы во всех палатах и коридоре моют одним ведром воды и одной тряпкой, без добавления хлора даже, к полу просто прилипаешь! В соседней палате малыша с рвотой перевели в кишечное отделение только после скандала его мамы, затем стало плохо подростку в другой палате, а также и нам уже после выписки. Примите, пожалуйста, меры!» — отметила горожанка. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.