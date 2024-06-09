09 июня 2024
08 июня 2024

В ХМАО погиб мотоциклист, устроивший на трассе ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель мотоцикла скончался в больнице (архивное фото)
Водитель мотоцикла скончался в больнице (архивное фото) Фото:

Водитель мотоцикла, который устроил ДТП на трассе Нефтеюганск — Сургут, скончался в больнице. Мужчина не справился с управлением и врезался на встречной полосе с автомобилем Mitsubishi.

«Управляя мотоциклом BMW, по предварительным данным, на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП мотоциклист скончался в течение суток в медучреждении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

Авария случилась на 378 километре автодороги Нефтеюганск — Сургут в Сургутском районе. Водителю мотоцикла было 55 лет.

Ранее URA.RU рассказывало о самой аварии и публиковало видео с места событий. В результате ДТП мотоцикл сгорел.

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Водитель мотоцикла, который устроил ДТП на трассе Нефтеюганск — Сургут, скончался в больнице. Мужчина не справился с управлением и врезался на встречной полосе с автомобилем Mitsubishi. «Управляя мотоциклом BMW, по предварительным данным, на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП мотоциклист скончался в течение суток в медучреждении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась на 378 километре автодороги Нефтеюганск — Сургут в Сургутском районе. Водителю мотоцикла было 55 лет. Ранее URA.RU рассказывало о самой аварии и публиковало видео с места событий. В результате ДТП мотоцикл сгорел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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