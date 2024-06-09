В ХМАО погиб мотоциклист, устроивший на трассе ДТП

Водитель мотоцикла, который устроил ДТП на трассе Нефтеюганск — Сургут, скончался в больнице. Мужчина не справился с управлением и врезался на встречной полосе с автомобилем Mitsubishi.
«Управляя мотоциклом BMW, по предварительным данным, на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП мотоциклист скончался в течение суток в медучреждении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.
Авария случилась на 378 километре автодороги Нефтеюганск — Сургут в Сургутском районе. Водителю мотоцикла было 55 лет.
Ранее URA.RU рассказывало о самой аварии и публиковало видео с места событий. В результате ДТП мотоцикл сгорел.
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