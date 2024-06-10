Игровые автоматы установили в одном из магазинов Ленинского района (архивное фото)
В одном из круглосуточных магазинов Челябинска покупатели заметили игровые автоматы. Кадрами из точки с азартными играми с URA.RU поделился читатель
«В Ленинском районе круглосуточный магазин установил игровые автоматы. Попробовал понажимать — работают, играть можно всем посетителям», — сообщил URA.RU читатель.
В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU сообщили, что на место отправлены сотрудники Ленинского отдела полиции. Ответ по ситуации будет дан после проверки.
Игровые автоматы сделали доступными для посетителей
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