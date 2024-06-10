Круглосуточный магазин в Челябинске установил мини-казино с автоматами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игровые автоматы установили в одном из магазинов Ленинского района (архивное фото)
Игровые автоматы установили в одном из магазинов Ленинского района (архивное фото) Фото:

В одном из круглосуточных магазинов Челябинска покупатели заметили игровые автоматы. Кадрами из точки с азартными играми с URA.RU поделился читатель

«В Ленинском районе круглосуточный магазин установил игровые автоматы. Попробовал понажимать — работают, играть можно всем посетителям», — сообщил URA.RU читатель.

В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU сообщили, что на место отправлены сотрудники Ленинского отдела полиции. Ответ по ситуации будет дан после проверки.

Игровые автоматы сделали доступными для посетителей
Игровые автоматы сделали доступными для посетителей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из круглосуточных магазинов Челябинска покупатели заметили игровые автоматы. Кадрами из точки с азартными играми с URA.RU поделился читатель «В Ленинском районе круглосуточный магазин установил игровые автоматы. Попробовал понажимать — работают, играть можно всем посетителям», — сообщил URA.RU читатель. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU сообщили, что на место отправлены сотрудники Ленинского отдела полиции. Ответ по ситуации будет дан после проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...