Мачеха из Челябинской области пойдет под суд за мучения падчерицы

Жительницу Каслей будут судить за систематические издевательства и избиения падчерицы, закончившиеся серьезной травмой. 28-летней женщине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили 10 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области.
«По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая на почве личных неприязненных отношений систематически наносила побои несовершеннолетней падчерице 2010 года рождения, которая была зависима от нее и не могла сопротивляться в силу возраста. В феврале 2024 года в ходе ссоры схватила девочку за волосы и с силой дернула вниз, отчего та упала на вытянутую руку и получила перелом плечевой кости», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Мачехе предъявили обвинение по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд. Девочка находится в социальном учреждении.
Схожая история произошла в Ленинском районе Челябинска. Соседи семьи в январе сообщили полиции об издевательствах над ребенком. Когда приехавший на вызов инспектор увидел шрамы девочки, ее отправили в социально-реабилитационной центр, а мачеху — в СИЗО. Выяснилось, что избиения начались в сентябре 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!