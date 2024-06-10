Мачеха из Челябинской области пойдет под суд за мучения падчерицы

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Прокурор утвердил обвинение мачехе-мучительнице
Прокурор утвердил обвинение мачехе-мучительнице Фото:

Жительницу Каслей будут судить за систематические издевательства и избиения падчерицы, закончившиеся серьезной травмой. 28-летней женщине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили 10 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая на почве личных неприязненных отношений систематически наносила побои несовершеннолетней падчерице 2010 года рождения, которая была зависима от нее и не могла сопротивляться в силу возраста. В феврале 2024 года в ходе ссоры схватила девочку за волосы и с силой дернула вниз, отчего та упала на вытянутую руку и получила перелом плечевой кости», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мачехе предъявили обвинение по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд. Девочка находится в социальном учреждении.

Схожая история произошла в Ленинском районе Челябинска. Соседи семьи в январе сообщили полиции об издевательствах над ребенком. Когда приехавший на вызов инспектор увидел шрамы девочки, ее отправили в социально-реабилитационной центр, а мачеху — в СИЗО. Выяснилось, что избиения начались в сентябре 2023 года.

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Жительницу Каслей будут судить за систематические издевательства и избиения падчерицы, закончившиеся серьезной травмой. 28-летней женщине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили 10 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая на почве личных неприязненных отношений систематически наносила побои несовершеннолетней падчерице 2010 года рождения, которая была зависима от нее и не могла сопротивляться в силу возраста. В феврале 2024 года в ходе ссоры схватила девочку за волосы и с силой дернула вниз, отчего та упала на вытянутую руку и получила перелом плечевой кости», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Мачехе предъявили обвинение по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд. Девочка находится в социальном учреждении. Схожая история произошла в Ленинском районе Челябинска. Соседи семьи в январе сообщили полиции об издевательствах над ребенком. Когда приехавший на вызов инспектор увидел шрамы девочки, ее отправили в социально-реабилитационной центр, а мачеху — в СИЗО. Выяснилось, что избиения начались в сентябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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