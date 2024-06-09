Власти ХМАО пересмотрели подход к строительству школ по концессии

Власти ХМАО пересмотрели подход к выбору концессионеров при строительстве школ после того, как несколько объектов в Сургуте не были реализованы. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
«Помимо навыков строительства, у него (концессионера — прим. Ред) должны быть навыки ведения образовательного процесса. Система уже сегодня перестроена. Я уверен, что таких ошибок мы больше не допустим. Ну а те объекты, по которым были заключены контракты, к сожалению, сейчас обременены судебными процессами, и это нам не дает возможности запустить альтернативные механизмы», — сообщил Ислаев.
Власти Сургута намерены до конца года завершить судебные разбирательства и запустить деньги в реализацию проектов. В мэрии сообщили, что на данный момент в суде находятся два разбирательства. «Инициировано расторжение в судебном порядке 2-х концессионных соглашений в отношении объектов образования „Средняя образовательная школа в микрорайоне 34“ и „Средняя образовательная школа в микрорайоне 38“ в связи с неисполнением обязательств по концессионным соглашениям», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута собираются отказаться от строительства школ в концессию после нескольких срывов проектов. В мэрии уверены, что механизм не до конца отрегулирован на законодательном уровне.
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