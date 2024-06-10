Мишустин направил в Свердловскую область почти 60 млн рублей на покупку лекарств

11 июня 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Распоряжение о выделении средств подписано Михаилом Мишустиным (фото из архива) Фото: Роман Наумов © URA.RU Правительство Российской Федерации выделило Свердловской области почти 60 миллионов рублей на приобретение лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Распределение… из федерального бюджета <…> Свердловская область — 59 289 100 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале 10 июня. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Российской Федерации выделило Свердловской области почти 60 миллионов рублей на приобретение лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Распределение… из федерального бюджета <…> Свердловская область — 59 289 100 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале 10 июня. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов.