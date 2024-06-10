10 июня 2024

Мишустин направил в Свердловскую область почти 60 млн рублей на покупку лекарств

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Мишустин. Несвижский замок, михаил мишустин
Распоряжение о выделении средств подписано Михаилом Мишустиным (фото из архива) Фото:

Правительство Российской Федерации выделило Свердловской области почти 60 миллионов рублей на приобретение лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Распределение… из федерального бюджета <…> Свердловская область — 59 289 100 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале 10 июня. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов.

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Правительство Российской Федерации выделило Свердловской области почти 60 миллионов рублей на приобретение лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Распределение… из федерального бюджета <…> Свердловская область — 59 289 100 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале 10 июня. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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