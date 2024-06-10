Мишустин направил в Свердловскую область почти 60 млн рублей на покупку лекарств

Правительство Российской Федерации выделило Свердловской области почти 60 миллионов рублей на приобретение лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Распределение… из федерального бюджета <…> Свердловская область — 59 289 100 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале 10 июня. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов.
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