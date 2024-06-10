10 июня 2024

Уралмашевский рынок в Екатеринбурге продали ради многоэтажной застройки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралмашевский участковый Евгений Райлян. Екатеринбург, уличная торговля, стихийный рынок
От рынка останется только строительный гипермаркет «Дом» Фото:

Уралмашевский рынок Екатеринбурга, который находится на улице Победы, продан, а на его месте планируют построить новый жилой комплекс. Что будет со значимым для города участком после продажи, URA.RU рассказал владелец ТЦ «Омега», который находится по соседству, депутат Владимир Смирнов.

«После январских праздников ко мне обратились предприниматели с этого рынка, которые получили уведомления, что участок продан. Гипермаркет „Дом“ останется, остальное будет отдано под многоэтажную застройку», — поделился Смирнов.

Все павильоны на рынке закрыты, на некоторых дверях висят объявления о переезде магазинов на другие точки. По данным агентства, застраивать участок будет «Форум-Групп». Оперативно получить комментарий у представителей застройщика не удалось.

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Уралмашевский рынок Екатеринбурга, который находится на улице Победы, продан, а на его месте планируют построить новый жилой комплекс. Что будет со значимым для города участком после продажи, URA.RU рассказал владелец ТЦ «Омега», который находится по соседству, депутат Владимир Смирнов. «После январских праздников ко мне обратились предприниматели с этого рынка, которые получили уведомления, что участок продан. Гипермаркет „Дом“ останется, остальное будет отдано под многоэтажную застройку», — поделился Смирнов. Все павильоны на рынке закрыты, на некоторых дверях висят объявления о переезде магазинов на другие точки. По данным агентства, застраивать участок будет «Форум-Групп». Оперативно получить комментарий у представителей застройщика не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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