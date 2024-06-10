Уралмашевский рынок в Екатеринбурге продали ради многоэтажной застройки

11 июня 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

От рынка останется только строительный гипермаркет «Дом» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уралмашевский рынок Екатеринбурга, который находится на улице Победы, продан, а на его месте планируют построить новый жилой комплекс. Что будет со значимым для города участком после продажи, URA.RU рассказал владелец ТЦ «Омега», который находится по соседству, депутат Владимир Смирнов. «После январских праздников ко мне обратились предприниматели с этого рынка, которые получили уведомления, что участок продан. Гипермаркет „Дом“ останется, остальное будет отдано под многоэтажную застройку», — поделился Смирнов. Все павильоны на рынке закрыты, на некоторых дверях висят объявления о переезде магазинов на другие точки. По данным агентства, застраивать участок будет «Форум-Групп». Оперативно получить комментарий у представителей застройщика не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уралмашевский рынок Екатеринбурга, который находится на улице Победы, продан, а на его месте планируют построить новый жилой комплекс. Что будет со значимым для города участком после продажи, URA.RU рассказал владелец ТЦ «Омега», который находится по соседству, депутат Владимир Смирнов. «После январских праздников ко мне обратились предприниматели с этого рынка, которые получили уведомления, что участок продан. Гипермаркет „Дом“ останется, остальное будет отдано под многоэтажную застройку», — поделился Смирнов. Все павильоны на рынке закрыты, на некоторых дверях висят объявления о переезде магазинов на другие точки. По данным агентства, застраивать участок будет «Форум-Групп». Оперативно получить комментарий у представителей застройщика не удалось.