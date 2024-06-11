Половина челябинцев помогала работодателям переманивать к себе родных

В Челябинске более половины опрошенных жителей помогали своим работодателям переманивать родных и друзей из других компаний. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», для трети респондентов такого случая не выдавалось.
«У 51% опрошенных челябинцев был опыт привлечения трудоустроенных знакомых, друзей, родственников или бывших коллег в компанию, где трудились сами. В то же время 38% горожан заявили, что у них не было необходимости переманивать знакомых на работу», — отметили эксперты «Авито Работа».
В ходе проведенного исследования выяснилось, что наиболее активно в хэдхантинге участвуют специалисты маркетинга, рекламы и PR. Также переманиванием любят заниматься представители туризма и гостинично-ресторанной сферы. Каждый десятый респондент предпочел не звать знакомых из других компаний по собственным морально-этическим убеждениям, а каждый пятый не знал, кого посоветовать. Четверть горожан переманиванием не занималась никогда.
Практика хэдхантинга стала ответом на дефицит кадров на рынке. Работодатели стараются удержать ценных сотрудников, предпринимая различные меры. Среди таких методов работы с кадрами назвали повышение зарплаты и должностей, премирование и предоставление гибкого графика работы.
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