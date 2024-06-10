Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк назвал безумием и извращением законопроект о налоге для богатых. Лидер югорского отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» во время трансляции заседания окружного парламента раскритиковал текущую редакцию поправок в Налоговый кодекс РФ, добавляющую НДС к упрощенной системе налогообложения (УСН) и назвал такую систему кровосмешением.
«Это безумие. Как будто готовил какой-то двоечник. Это совершенно неправильный закон, в таком виде его поддерживать нельзя. Мы поддерживаем идею, но техника исполнения неудовлетворительная. Ни в коем случае нельзя две формулы соединять в одну, тем более, если мы хотим сделать более справедливым закон в части налогообложения, а с другой — более понятным, прозрачным и удобным», — заявил Сердюк.
Депутат высказался, что первоначальная законодательная инициатива справедливороссов была искажена «Единой Россией». Он подчеркнул, что в СРЗП ждали принятия этого законопроекта как праздника, однако итоговая версия, которая прошла нулевое чтении в Госдуме, была далека от первоначальной.
По мнению Сердюка, эта система будет неудобна для бизнеса, и отразится в том числе и на секторе МСП, который будет стагнировать в ХМАО. «Мы получим кратковременный эффект, но в долгосрочной перспективе он будет в некоторых отраслях отрицательный. Хотя я понимаю, что задача изъять больше денег из экономики при помощи этого инструментария будет решена полностью», — заявил Сердюк.
Директор департамента Финансов Вера Дюдина заявила, что комментировать заявление Сердюка нет смысла. «Это его точка зрения, и он вправе ее выразить. Могу только отметить, что при повышении ставки налога на прибыль с 20 до 25 процентов следующая новация — это возможность инвестиционного налогового вычета, федерального уже. К сожалению, порядок и условия мы увидим чуть позже, они будут прописываться в подзаконных актах. Так, во всяком случае, предусмотрено проектом закона. Поэтому, целью была, наверное, еще и перестройка — снизить нагрузку на те отрасли экономики, где она высокая (в том числе топливно-энергетического комплекса) и перераспределить ее на другие отрасли, которые на сегодня имеют меньшую нагрузку. Возможно, эта цель будет достигнута благодаря механизму инвестиционного налогового вычета на федеральном уровне», — уточнила глава югорского депфина.
Критику высказали и другие югорские оппозиционеры, указав на недостатки закона. Тем не менее федеральную инициативу поддержали 33 из 34 присутствовавших на заседании депутата думы ХМАО.
Видео: Дума ХМАО https://www.dumahmao.ru/videomaterial/?ELEMENT_ID=80860
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!