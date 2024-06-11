11 июня 2024

В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировали полсотни человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушили пожар 20 спасателей
Тушили пожар 20 спасателей Фото:

В Екатеринбурге вечером 11 июня произошел пожар в мусоросборнике 16-этажного дома по улице Белинского. Во время возгорания спасатели эвакуировали из дома 56 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 10 квадратных метров горел мусор в мусоросборнике на первом этаже 16-этажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них два ребенка. Звеном газодымозащитной службы спасены шесть человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», — следует из сообщения.

В ликвидации огня приняли участие семь единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Пожар был окончательно потушен примерно в течении полутора часов.

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В Екатеринбурге вечером 11 июня произошел пожар в мусоросборнике 16-этажного дома по улице Белинского. Во время возгорания спасатели эвакуировали из дома 56 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 10 квадратных метров горел мусор в мусоросборнике на первом этаже 16-этажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них два ребенка. Звеном газодымозащитной службы спасены шесть человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», — следует из сообщения. В ликвидации огня приняли участие семь единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Пожар был окончательно потушен примерно в течении полутора часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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