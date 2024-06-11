В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировали полсотни человек

В Екатеринбурге вечером 11 июня произошел пожар в мусоросборнике 16-этажного дома по улице Белинского. Во время возгорания спасатели эвакуировали из дома 56 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 10 квадратных метров горел мусор в мусоросборнике на первом этаже 16-этажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них два ребенка. Звеном газодымозащитной службы спасены шесть человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», — следует из сообщения.
В ликвидации огня приняли участие семь единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Пожар был окончательно потушен примерно в течении полутора часов.
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