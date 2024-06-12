Водителя катера, протаранившего лодку в Екатеринбурге, подозревают в наркомании

Водителя катера, протаранившего лодку в Екатеринбурге, подозревают в употреблении наркотиков. В данное время мужчина находится в помещении для задержанных, рассказал URA.RU источник.
«У полиции возникли подозрения относительно употребления водителем катера наркотиков. Мужчина сейчас находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ», — объяснил собеседник.
Пассажирками лодки, которую протаранил катер, оказались две пенсионерки 63 лет. Одна из них получила ушибы и после осмотра в больнице была отпущена домой. Вторая пострадала серьезней: у женщины многочисленные переломы позвонков, ребер и пневмоторакс. Водитель катера объяснял, что заметил лодку на расстоянии 200 метров и не успел избежать столкновения.
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