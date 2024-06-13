Прокуратура встретила претензиями нового свердловского министра

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У нового главы свердловского минтранса Александра Толкачева сегодня первый рабочий день
У нового главы свердловского минтранса Александра Толкачева сегодня первый рабочий день Фото:

У прокуратуры возникли вопросы к главе свердловского минтранса Александру Толкачеву — в первый же его рабочий день. Это произошло на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, рассказали URA.RU свидетели.

«[Председатель комитета Валентин] Лаппо в начале заседания представил Толкачева, затем последовал отчет об исполнении минтрансом бюджета в 2023 году — докладывал погруженный в тему [заместитель] Брусянин. Прокуроры (обычно они молчат на таких заседаниях) удивились, почему на строительство дорог в селах потратили только 70% средств», — описал ситуацию один из собеседников. Все тот же Брусянин ответил, что причина в подрядчиках, которые затянули сроки работ.

К минтрансу у силовиков особое отношение. Прежний глава ведомства Василий Старков уволился на фоне коррупционного скандала: за взятку был задержан начальник Управления автодорог Вячеслав Данилов. Сейчас Старков в зоне спецоперации РФ на Украине, а Данилов — под домашним арестом.

О назначении Александра Толкачева — бывшего мэра Талицы — министром транспорта Свердловской области стало известно днем 11 июня. Утром 13 июня губернатор Евгений Куйвашев, представляя Толкачева коллегам, обозначил, что у того неделя на то, чтобы вникнуть в ситуацию.

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У прокуратуры возникли вопросы к главе свердловского минтранса Александру Толкачеву — в первый же его рабочий день. Это произошло на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, рассказали URA.RU свидетели. «[Председатель комитета Валентин] Лаппо в начале заседания представил Толкачева, затем последовал отчет об исполнении минтрансом бюджета в 2023 году — докладывал погруженный в тему [заместитель] Брусянин. Прокуроры (обычно они молчат на таких заседаниях) удивились, почему на строительство дорог в селах потратили только 70% средств», — описал ситуацию один из собеседников. Все тот же Брусянин ответил, что причина в подрядчиках, которые затянули сроки работ. К минтрансу у силовиков особое отношение. Прежний глава ведомства Василий Старков уволился на фоне коррупционного скандала: за взятку был задержан начальник Управления автодорог Вячеслав Данилов. Сейчас Старков в зоне спецоперации РФ на Украине, а Данилов — под домашним арестом. О назначении Александра Толкачева — бывшего мэра Талицы — министром транспорта Свердловской области стало известно днем 11 июня. Утром 13 июня губернатор Евгений Куйвашев, представляя Толкачева коллегам, обозначил, что у того неделя на то, чтобы вникнуть в ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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