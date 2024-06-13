В Екатеринбурге шестеро школьников набрали максимальные баллы на ЕГЭ

По состоянию на 13 мая в Екатеринбурге максимальные баллы (200 за два предмета) на ЕГЭ набрали шестеро школьников. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.
«В настоящее время по имеющимся результатам экзаменов шестеро выпускников получили 200 баллов. В 2023 году было три 200-балльных результата», – рассказали там. В гимназиях №161, №155 и №39 выпускники набрали 200 баллов по русскому языку и химии, в 104-й гимназии и школе №168 – по русскому языку и литературе, в лицее №12 - по русскому языку и профильной математике.
ЕГЭ продлится до 26 июня. Неделю назад департамент информполитики региона отчитывался о рекордном числе стобалльников в Свердловской области. На тот момент их было 57.
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