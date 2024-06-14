Вратарь сборной России перешел во французский ПСЖ

Голкипер «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов переходит во французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ). Об этом официально объявил парижский клуб.
«„Пари Сен-Жермен“ рад объявить о подписании контракта с Матвеем Сафоновым», — сообщил ПСЖ на своей странице в соцсети Х. Контракт будет действовать до 2029 года, предполагаемая сумма трансфера — 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что переход Сафонова задерживался из-за проблем с получением рабочей визы Франции, передает Sport24. Также у спортсмена были долги по алиментам, из-за чего на него был наложен запрет на выезд за пределы России.
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