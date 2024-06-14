Вратарь сборной России перешел во французский ПСЖ

ПСЖ заключил контракт с российским вратарем Сафоновым до 2029 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Матвей Сафонов переходит во французский ПСЖ
Матвей Сафонов переходит во французский ПСЖ Фото:

Голкипер «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов переходит во французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ). Об этом официально объявил парижский клуб. 

«„Пари Сен-Жерменрад объявить о подписании контракта с Матвеем Сафоновым», — сообщил ПСЖ на своей странице в соцсети Х. Контракт будет действовать до 2029 года, предполагаемая сумма трансфера — 20 миллионов евро.    

Ранее сообщалось, что переход Сафонова задерживался из-за проблем с получением рабочей визы Франции, передает Sport24. Также у спортсмена были долги по алиментам, из-за чего на него был наложен запрет на выезд за пределы России.  

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Голкипер «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов переходит во французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ). Об этом официально объявил парижский клуб.  «„Пари Сен-Жермен “ рад объявить о подписании контракта с Матвеем Сафоновым », — сообщил ПСЖ на своей странице в соцсети Х. Контракт будет действовать до 2029 года, предполагаемая сумма трансфера — 20 миллионов евро.     Ранее сообщалось, что переход Сафонова задерживался из-за проблем с получением рабочей визы Франции, передает Sport24. Также у спортсмена были долги по алиментам, из-за чего на него был наложен запрет на выезд за пределы России.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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