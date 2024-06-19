В ГАИ Нижнего Тагила прошли серьезные перестановки

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила произошли кадровые изменения — главой ведомства был назначен подполковник полиции Сергей Бернгардт, сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Помимо Бернгардта, новую должность получил и майор полиции Евгений Шитов. Он был назначен новым командиром отдельного батальона ДПС.
«Назначенных офицеров тепло поздравил глава гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, пожелавший коллегам повышения качества работы вверенных коллективов в интересах законопослушных граждан, снижения аварийности на дорогах и служебного долголетия», — отметил полковник Горелых. Он пожелал удачи руководителям на новых должностях.
Горелых подчеркнул, что Бернгардт — коренной житель Нижнего Тагила. Служебную деятельность в системе МВД он начал в 1999 году в качестве инспектора отдельного батальона дорожно-патрульной службы. С 2006 по 2019 годы был руководителем отделения пропаганды, а последние пять лет занимал должность заместителя руководителя ГИБДД. Награжден медалью «За отличие в службе» третьей степени.
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