Военные следователи устроили рейд в миграционном центре Екатеринбурга

Утром 22 июня военные следователи Екатеринбурга совместно с сотрудниками военного комиссариата Кировского района, полицией и ФСБ нагрянули в миграционный центр на Сулимова, 46, около которого в начале месяца мигранты напали на корреспондентов «Крик ТВ». В результате мероприятия 20 гражданам вручили повестки, а 11 человек задержали из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе Военного следственного управления СКР по ЦВО.
«Следователи искали бывших мигрантов, получивших российское гражданство, однако проигнорировавших постановку на воинский учет. В ходе проведенного рейда было выявлено не менее 20 таких граждан, которым на месте были вручены повестки, после чего они были доставлены в военный комиссариат для оформления необходимых документов воинского учета… Также в ходе рейда было выявлено 11 граждан, незаконно пребывающих на территории РФ, которые были задержаны сотрудниками полиции в связи с нарушением миграционного законодательства», — говорится в сообщении.
Гражданам, не вставшим на воинский учет, рассказали о военной службе по контракту и предоставляемых гарантиях. С момента начала подобных рейдов на воинский учет поставили больше 2000 граждан РФ, из которых 200 уже проходят службу в рядах ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия продолжатся.
Около данного центра 5 июня два уроженца Таджикистана напали на журналистов, снимавших репортаж, — они вмешались в нелегальную раздачу сим-карт без предъявления документов возле миграционного центра. В ходе нападения было повреждено имущество представителей СМИ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
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